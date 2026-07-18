Rekord! Mbappé zieht an Messi vorbei

SID 19.07.2026 • 00:35 Uhr Kylian Mbappé trifft doppelt gegen England und zieht damit an Lionel Messi vorbei.

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé hat in der ewigen WM-Torschützenliste die alleinige Führung übernommen und den bisherigen Rekordhalter Lionel Messi hinter sich gelassen.

Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:4 in der 66. Minute im Spiel um Platz drei gegen England (4:6) verbuchte der 27-Jährige sein 22. WM-Tor und verbesserte damit den Rekord.

In der Wertung des aktuellen Turniers in den USA, Mexiko und Kanada liegt Mbappé mit zehn Toren vorne.