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Rekord! Mbappé zieht an Messi vorbei

Rekord! Mbappé zieht an Messi vorbei

Kylian Mbappé trifft doppelt gegen England und zieht damit an Lionel Messi vorbei.
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps liefert sich auf der PK vor dem Spiel um Platz 3 gegen Spanien ein heftiges Wortgefecht mit einem Journalisten.
SID
Kylian Mbappé trifft doppelt gegen England und zieht damit an Lionel Messi vorbei.

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé hat in der ewigen WM-Torschützenliste die alleinige Führung übernommen und den bisherigen Rekordhalter Lionel Messi hinter sich gelassen.

Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:4 in der 66. Minute im Spiel um Platz drei gegen England (4:6) verbuchte der 27-Jährige sein 22. WM-Tor und verbesserte damit den Rekord.

In der Wertung des aktuellen Turniers in den USA, Mexiko und Kanada liegt Mbappé mit zehn Toren vorne.

Messi, der am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) mit Argentinien gegen Europameister Spanien um den Titel spielt, hat bislang acht Treffer auf dem Konto.

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