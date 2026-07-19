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Spanien stellt Weltrekord auf!

Spanien stellt Weltrekord auf!

Was für eine Serie: Letztmals verloren hat Spanien am 26. März 2024 in einem Test gegen Kolumbien.
Ferran Torres erlöste drückende Spanier im WM-Finale gegen Argentinien in der 106. Spielminute mit dem Führungstreffer. Seine Direktabnahme versetzt ein ganzes Land ins Glück.
SID
Was für eine Serie: Letztmals verloren hat Spanien am 26. März 2024 in einem Test gegen Kolumbien.

38 Spiele ungeschlagen: Spanien hat im WM-Finale gegen Argentinien (1:0 n.V.) nicht nur den Titel geholt, sondern auch einen alleinigen Weltrekord für Nationalmannschaften aufgestellt. Bisher hatten sich die Iberer die Bestmarke für die längste Serie ohne Niederlage mit Italien (37 Spiele von 2018 bis 2021) geteilt.

Letztmals verloren hat Spanien am 26. März 2024 in einem Test gegen Kolumbien (0:1). Das 3:5 gegen Portugal im Elfmeterschießen des Nations-League-Endspiels 2025 wird in der Statistik als Remis geführt.

Ebenfalls beeindruckend: Spaniens Mittelfeldspieler Fabian Ruiz hat von seinen jetzt 50 Länderspielen seit seinem Debüt 2019 noch keines verloren.

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