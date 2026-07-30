60 Jahre Wembley-Tor: Uwe Seeler erinnert sich an WM 1966 zurück

SPORT1 30.07.2026 • 14:39 Uhr Vor 60 Jahren fiel der umstrittenste Treffer der Fußball-Geschichte. Das Wembley-Tor vermasselte Uwe Seeler die Krönung, einst lachte er noch mit den Engländern.

Diese vermaledeiten Momente ließen Uwe Seeler einfach nicht los. Dieser Schuss, dieses Klatschen des Balles ans hölzerne Gebälk des deutschen Tores, dieser verhängnisvolle Pfiff von Schiedsrichter Gottfried Dienst.

„Ich stand hinten am Strafraum und habe genau gesehen, dass der Ball nicht hinter der Linie war“, hatte Seeler, Kapitän von damals, wenige Jahre vor seinem Tod (21. Juli 2022) gesagt. Seeler erinnerte sich an den wohl umstrittensten Treffer der Fußballgeschichte.

60 Jahre später ist er zwar längst Folklore, aber es liefert noch immer abendfüllenden Gesprächsstoff.

Seeler verstand die Welt nicht mehr

30. Juli 1966. WM-Endspiel. Verlängerung. Es läuft die 101. Minute, als der Engländer Geoff Hurst sich ein Herz fasst und aus kurzer Distanz abzieht. Der deutsche Torhüter Hans Tilkowski ist geschlagen, der Ball prallt von der Unterkante der Querlatte zurück auf den Rasen und wird von Verteidiger Wolfgang Weber ins Aus geköpft.

Nach Rücksprache mit seinem sowjetischen Linienrichter Tofik Bachramow entscheidet der Schweizer Referee auf Tor. 3:2 für die Three Lions – die Vorentscheidung.

„Die Aufregung war bei uns allen groß. Wir wussten zuerst ja gar nicht, was los ist. Keiner von uns hat die Entscheidung auf Tor verstanden“, erzählte Seeler im Jahr 2016 und weiter: „Die verstehe ich heute nach 50 Jahren immer noch nicht. Es war kein Tor.“

Während England seinen ersten – und bis dato einzigen – Titelgewinn bei einem Großereignis feiert, blieb Seeler ungekrönt. „Ich glaube, alle Spieler haben das inzwischen gut verdaut. Auch wenn das ein entscheidender Moment war, das ist im Sport manchmal so. Das muss man verkraften und wegstecken“, hatte Seeler gesagt.

Selbst der Schiedsrichter weiß es nicht

Über kein anderes Tor – oder Nicht-Tor – ist so ausführlich diskutiert und geschrieben worden wie über den Treffer von Wembley. Ganze Generationen redeten sich bei diesem Thema die Köpfe heiß.

Selbst der Schiedsrichter konnte im Nachgang nichts zur Aufklärung beitragen. „Ich weiß auch heute noch nicht, ob der Ball drin war. Und wenn sie mich nach 100 Jahren wieder ausgraben und ich komme auf die Welt, werde ich es immer noch nicht wissen“, sagte Dienst, inzwischen verstorben, 1995.

Torschütze Hurst, der 1998 von der britischen Königin Elisabeth II. geadelt wurde, verweigerte lange jegliche Äußerung zu den entscheidenden Sekunden. Dann schrieb er ein Buch mit dem Titel „1966 and all that“. „Die Deutschen glaubten aufrichtig, dass der Ball die Linie nicht überschritten hatte. Nachdem ich immer wieder alle Argumente gehört und die Zeitlupe hunderte Male gesehen habe, muss ich einräumen, dass es aussieht, als hätten sie Recht“, erklärt Sir Geoff Hurst darin.

Um jedoch nicht als Verräter zu gelten, folgt ein kleiner Zusatz: „Sofern nicht jemand das Gegenteil beweist, stimme ich mit den Herren Dienst und Bachramow überein.“

Seeler: „Die wissen schon, dass der Ball nicht drin war“

Wissenschaftliche Untersuchungen erbrachten zuletzt das Ergebnis, dass der Ball 1966 nicht mit vollem Umfang hinter der Linie war.

Und trotzdem behaupten nach wie vor viele der englischen Weltmeister beharrlich das Gegenteil. „Wenn Geoff oder Bobby oder Jackie mal hier sind, dann lachen wir schon alle ein bisschen“, sagte Seeler 2016 und fügte mit einem breiten Lächeln an: „Die wissen schon genau, dass der Ball nicht drin war. Die haben das ja auch gesehen.“

Im heutigen Profi-Fußball sind derlei Diskussionen dank Torlinientechnik undenkbar. „Heute ist Fußball zum reinen Geschäft geworden. Da ist es notwendig, dass man gewisse Maßnahmen unternimmt, um solche Entscheidungen zu verhindern“, erzählte Seeler einst.