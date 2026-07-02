Achtelfinal-Einzug sorgt für Rekord-Einschaltquoten in den USA

Der Achtelfinal-Einzug der US-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) hat den übertragenden Sendern und Streamingdiensten in den USA Rekord-Einschaltquoten beschert. Die Übertragung in Englisch bei Fox verfolgten im Schnitt rund 24,3 Millionen Menschen – Rekord für ein Fußballspiel in den Vereinigten Staaten. In der Spitze schalteten sogar 31,9 Millionen ein.
Rekord-Einschaltquoten in den USA
Beim 2:0 im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina schalteten im Gastgeberland insgesamt über 33 Millionen Menschen ein.
Das Sechzehntelfinale in Santa Clara verfolgten damit noch einmal deutlich mehr Zuschauer als das WM-Auftaktspiel der US-Boys gegen Paraguay (16 Millionen). Auf den spanischsprachigen Kanälen (Telemundo) kamen am Mittwoch (Ortszeit) weitere neun Millionen hinzu, insgesamt lag die Einschaltquote damit über 33 Millionen – laut US-Medien vergleichbar mit Playoff-Spielen in der NFL und höher als die meisten Finalserien in der MLB oder NBA.