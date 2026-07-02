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Achtelfinal-Einzug sorgt für Rekord-Einschaltquoten in den USA

Rekord-Einschaltquoten in den USA

Beim 2:0 im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina schalteten im Gastgeberland insgesamt über 33 Millionen Menschen ein.
Die US-Fans feiern ihr Team ausgelassen, nachdem die USA ins Achtelfinale bei der WM eingezogen sind. Das Fußballfieber scheint über den Teich zu schwappen.
SID
Beim 2:0 im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina schalteten im Gastgeberland insgesamt über 33 Millionen Menschen ein.

Der Achtelfinal-Einzug der US-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) hat den übertragenden Sendern und Streamingdiensten in den USA Rekord-Einschaltquoten beschert. Die Übertragung in Englisch bei Fox verfolgten im Schnitt rund 24,3 Millionen Menschen – Rekord für ein Fußballspiel in den Vereinigten Staaten. In der Spitze schalteten sogar 31,9 Millionen ein.

Das Sechzehntelfinale in Santa Clara verfolgten damit noch einmal deutlich mehr Zuschauer als das WM-Auftaktspiel der US-Boys gegen Paraguay (16 Millionen). Auf den spanischsprachigen Kanälen (Telemundo) kamen am Mittwoch (Ortszeit) weitere neun Millionen hinzu, insgesamt lag die Einschaltquote damit über 33 Millionen – laut US-Medien vergleichbar mit Playoff-Spielen in der NFL und höher als die meisten Finalserien in der MLB oder NBA.

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