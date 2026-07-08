Ägypten legt Beschwerde ein und fordert Schiri-Ausschluss

SID 08.07.2026 • 12:16 Uhr Schiedsrichter Francois Letexier habe sich gegen Argentinien "schwerwiegende Fehler" geleistet, heißt es in einem Schreiben an die FIFA.

Ägyptens Fußballverband hat nach dem dramatischen Achtelfinal-Aus gegen Argentinien (2:3) offiziell Beschwerde bei der FIFA eingelegt. Verbandsboss Hany Abo Rida warf dem französischen Unparteiischen Francois Letexier in einem Schreiben „schwerwiegende Fehler“ vor und forderte neben einer Untersuchung der Vorfälle auch den Ausschluss des gesamten Schiedsrichtergespanns von der WM.

Abo Rida sprach von „der Anwendung zweierlei Maßstäbe, was dazu führte, dass die ägyptische Mannschaft das Spiel verlor und ausschied“. Weiter monierte er „eklatante Fehler und die Weigerung, bestimmte Videosequenzen zu überprüfen“.

Nach Ansicht der Ägypter hatte es vor dem argentinischen Siegtor durch Enzo Fernández (90.+2) ein Foul an Hamdy Fathy im argentinischen Strafraum gegeben, das einen Elfmeter zur Folge hätte haben müssen. Außerdem sei ein Tor von Mostafa Ziko (58.) zu Unrecht aberkannt worden.

Auch Nationaltrainer Hossam Hassan hatte kurz nach dem Spiel von einer Ungerechtigkeit gesprochen. „Vielleicht wollte man den Weltmeister im Wettbewerb behalten. Vielleicht wollte man, dass Messi weiter im Rennen bleibt“, schimpfte er bei BeIN Sports: „Das war ein manipuliertes Spiel und die ganze Welt hat es gesehen.“