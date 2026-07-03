Ägypten nach Sieg gegen Australien im Achtelfinale

SID 03.07.2026 • 23:10 Uhr Ägypten steht im Achtelfinale. Gegen Australien feiert das Team um Starstürmer Mo Salah den ersten Sieg in einem K.o.-Spiel der Fußball-WM.

Mo Salah und Kollegen nervenstark im Elfmeterkrimi: Ägypten hat einen historischen Erfolg gefeiert und nach dem ersten K.o.-Sieg seiner WM-Geschichte das Achtelfinale erreicht. Der siebenmalige Afrikameister von Trainer Hossam Hassan gewann am Freitag das Sechzehntelfinale gegen Australien mit 4:2 nach Elfmeterschießen (1:1, 1:1) und löste das Ticket für die Runde der besten 16 Mannschaften. Dort dürfte es am kommenden Dienstag in Atlanta zum Duell mit Weltmeister Argentinien und Lionel Messi kommen.

„Es ist historisch. Es ist das Größte, was ich je erlebt habe“, sagte Salah. Emam Ashour (13.) schoss das Tor für die „Pharaonen“ vor 70.244 Zuschauern. Mohamed Hany (55., Eigentor) hatte für den Ausgleich gesorgt und damit unfreiwillig einen Negativrekord aufgestellt: Zwei Eigentore bei einer WM hatte zuvor noch kein Spieler erzielt. Hany war schon im Spiel gegen Belgien (1:1) der Pechvogel. Hossam Abdelmaguid traf entscheidend vom Punkt.

Für die Socceroos, die mit dem Überstehen der Gruppenphase einen Hype in der Heimat ausgelöst hatten, erfüllte sich der Traum vom ersten Erfolg in der K.o.-Runde dagegen nicht.

Einen ersten Teilerfolg erzielte Ägypten schon vor dem Anpfiff: Kapitän Salah, der im Spiel gegen den Iran (1:1) mit einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt worden war, meldete sich rechtzeitig fit und stand in der Startelf. Ein weiteres Tor, mit dem er zum ägyptischen Rekordtorschützen – dem heutigen Nationaltrainer Hassan (69 Tore) – aufgeschlossen hätte, gelang ihm aber nicht. Ex-Bundesligaprofi Omar Marmoush spielte als Sturmspitze von Beginn an. Australien startete mit dem St.-Pauli-Duo Jackson Irvine und Connor Metcalfe.

Australien ließ sich zu Beginn in die eigene Hälfte zurückfallen, schaltete nach Ballgewinn aber blitzschnell um. Cristian Volpato verpasste den Traumstart knapp, der 22-Jährige scheiterte aus rund 25 Metern an der Latte (5.). Es folgte der frühe Schock: Nach einem Freistoß flankte Karim Hafez den Ball in den Strafraum, wo Ashour per Kopf vollendete – die im Vorfeld diskutierten Größenvorteile der Australier waren durch schlechtes Stellungsspiel ausgehebelt.

Ägypten blieb die dominante Mannschaft und verlagerte das Spiel zumeist in die gegnerische Hälfte. Australiens Umschaltaktionen sorgten nach dem schwungvollen Beginn kaum mehr für echte Gefahr, auch der Abschluss von Aziz Behich (35.) war kein Problem für Torhüter Mostafa Shobeir. Volpato (45.+1) schlenzte am langen Pfosten vorbei.

Sekunden nach Wiederanpfiff ließ Marmoush die große Chance auf das zweite Tor liegen. Freistehend schob der Ex-Frankfurter den Ball aus rund zehn Metern am Tor vorbei. Das rächte sich: Hany verlängerte einen Freistoß unglücklich ins eigene Tor.