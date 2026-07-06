WM: Ägyptens Kampfansage an Argentinien

SID 06.07.2026 • 22:10 Uhr Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan will es Titelverteidiger Argentinien im Achtelfinale möglichst schwer machen.

Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan hat vor dem WM-Achtelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien von einer Fokussierung auf Lionel Messi gewarnt.

„Sie haben eine Legende, die jeder kennt, aber sie sind eine Top-Mannschaft, und wir respektieren alle Spieler“, sagte Hassan vor dem Duell am Dienstag (18.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Atlanta: „Jeder sieht die Argentinier als Favoriten, aber wir werden ihnen kein leichtes Spiel liefern.“

Hassan mit Appell für mehr Menschlichkeit

Der 59-Jährige weigerte sich, Ägypten als Außenseiter zu bezeichnen. „Wir haben das große Ziel für unser Land und stellvertretend für alle arabischen Nationen“, sagte er: „Wer denken nur daran, was wir auf dem Platz leisten können. Wir wollen beweisen, dass wir auf diese Bühne gehören.“