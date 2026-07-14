Deschamps bricht WM-Rekord von Ex-DFB-Coach

SID 14.07.2026 • 20:59 Uhr Didier Deschamps hört als Nationaltrainer mit Abschluss der WM auf. Davor wurde der 57-Jährige aber noch WM-Rekordtrainer.

Am französischen Nationalfeiertag ist Didier Deschamps zum alleinigen Rekordtrainer bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestiegen. Der Weltmeisterkapitän von 1998 war am Dienstag beim Halbfinale gegen Spanien in Arlington/Texas zum 26. Mal für ein WM-Team verantwortlich.

Damit ließ er den früheren Bundestrainer Helmut Schön hinter sich, der die DFB-Elf von 1964 bis 1978 in 25 WM-Spielen betreut hatte.

Auch bei den Siegen lag Deschamps, Weltmeistertrainer von 2018, zum Anpfiff mit 20 bereits vorne, dazu zählt auch das 4:1 gegen Norwegen bei dieser WM – obwohl Deschamps sich aufgrund des Todes seiner Mutter in der Heimat aufgehalten hatte. Schön hat 16 Siege. Zwei WM-Titel als Trainer sind nur dem Italiener Vittorio Pozzo gelungen (1934 und 1938).