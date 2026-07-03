American Dreams: Das geschah in der deutschen Nacht

SID 03.07.2026 • 06:30 Uhr Cristiano Ronaldo ehrt seinen verstorbenen Freund Diogo Jota, Ralf Rangnick ist von Rodri beeindruckt.

GEDENKEN: Cristiano Ronaldo streifte sich für die Ehrenrunde das Trikot mit der Nummer 21 über. Der Nummer, die sein genau vor einem Jahr verstorbener Teamkollege und Freund Diogo Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft getragen hatte. „Wir haben für uns, für Diogo und für Portugal gewonnen!!! Vamos!“ schrieb er nach dem 2:1 (0:0) gegen Kroatien, bei dem er zum Ausgleich einen Strafstoß verwandelt hatte, bei Instagram. Durch Zufall war das Spiel auf den ersten Todestag von Diogo Jota gefallen. Der frühere Nationalspieler war beim Anpfiff fast auf die Minute genau vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

GEDANKEN: Zum „Mann des Spiels“ wurde Lamine Yamal gewählt, war ja klar. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick war nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Spanien aber von einem anderen Spieler des Europameisters begeistert. „Ich sage ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wer Man of the Match war, dann heißt der Rodri. Rodri habe ich zum ersten Mal gesehen in einem Spiel, das war schon außergewöhnlich“, sagte er und betonte: „So eine Leistung von einem Spieler auf dieser Position habe ich live so noch nie erlebt.“