American Dreams: Das geschah in der deutschen Nacht

GEDENKEN: Cristiano Ronaldo streifte sich für die Ehrenrunde das Trikot mit der Nummer 21 über. Der Nummer, die sein genau vor einem Jahr verstorbener Teamkollege und Freund Diogo Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft getragen hatte. „Wir haben für uns, für Diogo und für Portugal gewonnen!!! Vamos!“ schrieb er nach dem 2:1 (0:0) gegen Kroatien, bei dem er zum Ausgleich einen Strafstoß verwandelt hatte, bei Instagram. Durch Zufall war das Spiel auf den ersten Todestag von Diogo Jota gefallen. Der frühere Nationalspieler war beim Anpfiff fast auf die Minute genau vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
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GEDANKEN: Zum „Mann des Spiels“ wurde Lamine Yamal gewählt, war ja klar. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick war nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Spanien aber von einem anderen Spieler des Europameisters begeistert. „Ich sage ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wer Man of the Match war, dann heißt der Rodri. Rodri habe ich zum ersten Mal gesehen in einem Spiel, das war schon außergewöhnlich“, sagte er und betonte: „So eine Leistung von einem Spieler auf dieser Position habe ich live so noch nie erlebt.“
COWBOY: Erling Haaland zog sich Cowboyhüte, Stiefel und Hemden an – und bescherte dem Westernladen „Wild Bill’s“ in Dallas mit seinem Spontanbesuch einen gewaltigen Zulauf. „Er sagte, das sei buchstäblich seine einzige Chance in Dallas“, berichtete die Ladenbesitzerin Julie Newport, nachdem Haaland mit einigen Teamkollegen nach dem Einzug ins WM-Achtelfinale für einen Shoppingabstecher vorbeigeschaut hatte. Bilder davon veröffentlichte Haaland in den Sozialen Medien. Im Gespräch mit ABC berichtete Newport, dass mittlerweile Kunden aus aller Welt Haalands Foto auf derselben Treppe nachstellen wollten. „Als ich nach Hause kam, hatte er es schon veröffentlicht“, sagte sie: „Innerhalb einer Stunde geriet die Sache völlig außer Kontrolle.“ Yee-haw.