WM 2026: Neymar verärgert? Ancelotti mit Klartext

SID 03.07.2026 • 18:35 Uhr Neymar ist mit seiner Nebenrolle in der Selecao unzufrieden. Der Rekordtorschütze Brasiliens hat bei der WM bisher nur 14 Minuten gespielt.

Superstar Neymar ist mit seiner Rolle im brasilianischen WM-Team „nicht zufrieden“. Dies verriet Nationalcoach Carlo Ancelotti der brasilianischen Zeitung Folha de São Paulo. Der Coach fügte hinzu, Neymar gehe „sehr professionell damit um und bleibe ein positiver Einfluss innerhalb der Mannschaft“.

„Er trainiert sehr gut. Neymar ist sehr respektvoll, freundlich und wird von seinen Mitspielern geliebt“, betonte der italienische Coach, der sich „sehr zufrieden“ mit seinem Spieler zeigte. „Er ist eine wichtige Figur in der Mannschaft, weil er Qualität hat und ein sehr bescheidener Mensch ist.“

Ancelotti: Neymar bereit für 90 Minuten

Neymar, der mit einer Wadenverletzung zum Turnier gereist war, sei inzwischen „in der Lage, ein komplettes Spiel zu bestreiten“, so Ancelotti. Der Trainer ließ durchblicken, dass Neymar Einsatzzeit erhalten könnte: „Wenn die Mannschaft ihn braucht, werde ich ihn bringen.“

Bisher hatte der Rekordtorschütze Brasiliens nur einen Kurzeinsatz (14 Minuten) beim 3:0-Sieg gegen Schottland in der Gruppenphase.