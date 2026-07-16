ARD: 13,7 Millionen Zuschauer beim WM-Halbfinale

SID 16.07.2026 • 15:59 Uhr Das zweite Halbfinale zwischen England und Argentinien toppt die Quote des Vortags im ZDF knapp.

Das zweite Halbfinale der Fußball-WM hat am Mittwoch für eine Topquote in der ARD gesorgt. 13,7 Millionen Menschen verfolgten im Ersten den erneuten Finaleinzug Argentiniens nach dem 2:1-Erfolg gegen England. Die Partie toppte damit knapp die Quote des ersten Halbfinals im ZDF.

Am Vortag hatten 12,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel zwischen Spanien und Frankreich gesehen. Die ARD erreichte mit 56,4 Prozent zudem einen etwas höheren Marktanteil als das ZDF am Dienstag (53,1).