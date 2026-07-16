ARD: 13,7 Millionen Zuschauer beim WM-Halbfinale

Das zweite Halbfinale der Fußball-WM hat am Mittwoch für eine Topquote in der ARD gesorgt. 13,7 Millionen Menschen verfolgten im Ersten den erneuten Finaleinzug Argentiniens nach dem 2:1-Erfolg gegen England. Die Partie toppte damit knapp die Quote des ersten Halbfinals im ZDF.
ARD mit starken Halbfinal-Quoten
Das zweite Halbfinale zwischen England und Argentinien toppt die Quote des Vortags im ZDF knapp.
Erzielt mit der WM die Tages-Topquote: ARD
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Am Vortag hatten 12,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel zwischen Spanien und Frankreich gesehen. Die ARD erreichte mit 56,4 Prozent zudem einen etwas höheren Marktanteil als das ZDF am Dienstag (53,1).
Zum Abschluss der WM zeigt MagentaTV exklusiv das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England (Samstag, 23.00 Uhr MESZ), das ZDF überträgt wie auch MagentaTV das Endspiel zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien (Sonntag, 21.00 Uhr MESZ).