Argentinien: Scaloni kritisiert engen WM-Spielplan

SID 07.07.2026 • 02:27 Uhr Nach dem kraftraubenden Spiel gegen Kap Verde sind Lionel Messi und seine Mitspieler am Dienstag schon wieder gefordert.

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat sich über den eng getakteten Spielplan in der Endphase der Fußball-WM beklagt und längere Verschnaufpausen gefordert.

„Je näher man dem Ende kommt und je mehr Spiele absolviert wurden, desto mehr Erholung braucht man – doch genau das Gegenteil passiert“, sagte Scaloni vor dem Achtelfinale am Dienstag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) in Atlanta gegen Ägypten.

Am Freitag hatte die Albicelese ihr Sechzehntelfinale gegen Kap Verde bestritten und dabei erst nach Verlängerung gewonnen.

In Miami habe sein Team „bei dieser Hitze gespielt und morgen spielen wir bereits wieder mittags“, klagte Scaloni am Montag (Ortszeit): „Die Erholungszeit ist nicht ideal.“ Ägypten, das ebenfalls am Freitag im Einsatz gewesen war, hätte „ein paar Stunden mehr“ gehabt: „Kein riesiger Unterschied, aber ich glaube, dass Erholung umso wichtiger wird, je weiter die Weltmeisterschaft fortschreitet.“

WM: Argentinier kämpften mit Krämpfen

Sollte Argentinien das Finale erreichen, hätte das Team um Superstar Lionel Messi am Ende innerhalb von 17 Tagen fünf Spiele bestritten. Die zusätzlichen 30 Minuten in der Hitze von Miami hatte Scalonis Spielern zugesetzt, viele seiner Profis beendeten die Partie mit Krämpfen. Scaloni bestätigte, dass Messi trotz der vollen 120 Minuten Einsatzzeit fit genug ist, um von Beginn an zu spielen.