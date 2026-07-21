Argentiniens de Paul wehrt sich gegen „Verschwörungstheorien“

SID 21.07.2026 • 13:40 Uhr Der Mittelfeldmotor der Albiceleste zeigt sich nach dem verlorenen WM-Finale trotzig und weist die Kritik am Stil seiner Mannschaft zurück.

Mittelfeldspieler Rodrigo de Paul hat die Kritik am Auftreten der Fußball-Nationalmannschaft Argentiniens gekontert und seine Albiceleste als Opfer von Häme ausgemacht. „Heute sehe ich, wie viele Menschen auf diese Niederlage gewartet haben“, schrieb der 32-Jährige auf Instagram, zwei Tage nachdem seine Mannschaft den Spaniern im WM-Finale mit 0:1 nach Verlängerung unterlegen war.

Die Kritiker Argentiniens hätten „während der gesamten Weltmeisterschaft unbegründete Verschwörungstheorien verbreitet, um den Schmerz anderer zu lindern, die nicht das erleben konnten, was wir alle Argentinier erlebt haben“, schrieb de Paul und nahm damit wohl Bezug auf zuletzt immer wieder aufgekommene Vorwürfe, wonach die Argentinier von Schiedsrichterentscheidungen profitiert hätten.