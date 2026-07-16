Argentiniens Präsident Milei verzichtet auf WM-Finale

SID 16.07.2026 • 20:10 Uhr Er werde "unter keinen Umständen" mit seinem Glücksritual brechen, die WM-Spiele vom Präsidentensitz aus zu verfolgen, sagt der 55-Jährige.

Der argentinische Präsident Javier Milei verzichtet auch aus Aberglaube auf einen Besuch des WM-Finals.

Er werde „unter keinen Umständen“ mit seinem Glücksritual brechen, die WM-Spiele vom Präsidentensitz aus zu verfolgen, sagte der 55-Jährige am Donnerstag dem Radiosender El Observador. Weltmeister Argentinien trifft am Sonntag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in East Rutherford auf Europameister Spanien.

WM: Argentiniens Präsident mit verrücktem Ritual

Milei verriet zudem ein weiteres Ritual, an dem er während dieser WM festgehalten hat: das Tragen einer dicken Jacke des Ölunternehmens YPF. Der argentinische Staatschef trug die Jacke bereits beim Viertelfinale gegen die Schweiz (3:1).

„Da es kalt war und ich die Heizung nicht einschaltete, zog ich die Jacke an. Sie hat mich richtig warm gehalten“, sagte er: „Als ich sie auszog, kassierten wir ein Gegentor – also zog ich sie wieder an und habe sie seitdem nicht mehr abgelegt.“