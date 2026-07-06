Auch neben Klopp: Watzke wirbt für Völler-Verbleib

SID 06.07.2026 • 19:12 Uhr Der DFB-Vize kann sich eine Zusammenarbeit eines möglichen Bundestrainers Klopp mit dem Sportchef vorstellen.

DFB-Vize Hans-Joachim Watzke wirbt für eine Weiterbeschäftigung des Sportchefs Rudi Völler auch neben einem möglichen neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. „Jürgen ist durchaus dominant, aber teamfähig“, sagte Watzke im ZDF über den Wunschkandidaten des Verbandes und verwies zugleich auf Völlers bis 2028 laufenden Vertrag.

Der Weltmeister von 1990 und ehemalige Teamchef galt als „Bodyguard“ des nach dem WM-Aus zurückgetretenen Bundestrainers Julian Nagelsmann. Dessen möglicher Nachfolger Klopp bräuchte wohl keine Vaterfigur neben sich, weshalb Spekulationen über Völlers Zukunft aufgekommen waren. Weil der 66-Jährige aber noch bis zur EM in zwei Jahren in Großbritannien gebunden sei, „haben wir darüber gar nicht zu diskutieren“, betonte Watzke (67).

„Ich spreche nur für mich und glaube, da das Gefühl von vielen anderen beim DFB zu treffen: Ich würde gerne mit Rudi weitermachen“, meinte Watzke: „Rudi mit seiner Erfahrung und seiner Art und Weise – ich glaube, dass er und Jürgen wunderbar zusammenarbeiten würden. Die müssten sich da irgendwann mal kurzschließen. Und es wäre mal an der Zeit, dass Rudi sagt: ‚Okay, grundsätzlich würde ich gerne weitermachen.'“ Das ist bislang nicht geschehen.