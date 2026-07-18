Hoher Besuch: Mexiko-Präsidentin kündigt sich für WM-Finale an

SID 18.07.2026 • 04:35 Uhr Der US-Präsident lädt seine mexikanische Amtskollegin ein. Mehrere hochrangige Politiker sind vor Ort.

Für das WM-Finale hat sich weitere politische Prominenz angekündigt. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte am Freitag, sie werde auf Einladung von US-Präsident Donald Trump das Spiel zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien am Sonntag (21.00 Uhr ZDF und MagentaTV) vor den Toren New Yorks besuchen.

Sheinbaum hatte zuvor auf den Besuch der in Mexiko ausgetragenen Spiele verzichtet, obwohl Mexiko neben Kanada einer der drei Mitgastgeber des Turniers ist. Neben Trump und Sheinbaum haben sich auch der spanische König Felipe VI. sowie der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez für Sonntag angemeldet. Der argentinische Präsident Javier Milei verzichtet dagegen aus Aberglaube auf einen Besuch des Finals.