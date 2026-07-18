Hoher Besuch: Mexiko-Präsidentin kündigt sich für WM-Finale an

Für das WM-Finale hat sich weitere politische Prominenz angekündigt. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte am Freitag, sie werde auf Einladung von US-Präsident Donald Trump das Spiel zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien am Sonntag (21.00 Uhr ZDF und MagentaTV) vor den Toren New Yorks besuchen.
Mexikos Präsidentin kommt zum Finale
Der US-Präsident lädt seine mexikanische Amtskollegin ein. Mehrere hochrangige Politiker sind vor Ort.
Beim Finale: Claudia Sheinbaum (r.) und König Felipe
© AFP/SID/Rodrigo Oropeza
Sheinbaum hatte zuvor auf den Besuch der in Mexiko ausgetragenen Spiele verzichtet, obwohl Mexiko neben Kanada einer der drei Mitgastgeber des Turniers ist. Neben Trump und Sheinbaum haben sich auch der spanische König Felipe VI. sowie der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez für Sonntag angemeldet. Der argentinische Präsident Javier Milei verzichtet dagegen aus Aberglaube auf einen Besuch des Finals.
Bereits im Vorfeld hatte die FIFA angekündigt, Donald Trump werde den WM-Pokal bei der Siegerehrung übergeben. Auch der US-Präsident war dem Turnier in den Stadien bisher ferngeblieben.