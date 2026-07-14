Basler fordert Kimmich-Aus in der Nationalmannschaft

Sophie Affeldt , Maximilian Lotz 14.07.2026 • 19:34 Uhr Mario Basler macht sich mit deutlichen Worten für einen radikalen Schnitt in der Nationalmannschaft stark. Joshua Kimmich hat in seinen Augen keine Zukunft mehr im DFB-Team. Auch andere langjährige Nationalspieler zählt Basler an.

Klartext von Mario Basler! Der ehemalige Nationalspieler fordert einen radikalen Umbruch im DFB-Team. Das betrifft in den Augen des SPORT1-Experten auch Kapitän Joshua Kimmich.

„Da muss auch richtig aufgeräumt werden. Es steht für mich außer Frage, dass da vier, fünf Spieler überhaupt nichts mehr zu suchen haben, unter anderem unser Kapitän“, sagte Basler in WM Aktuell auf SPORT1.

Basler legt Kimmich Rücktritt nahe

Er habe es jetzt bei fünf Turnieren probiert und sei mit der Nationalmannschaft immer frühzeitig ausgeschieden, auch wenn er einmal das Viertelfinale erreicht habe, führte der 57-Jährige weiter aus: „Auch Joshua Kimmich sollte jetzt langsam erkennen, dass es mit der Nationalmannschaft für ihn keine Zukunft hat.“

Zudem nannte er Leroy Sané, Antonio Rüdiger und Pascal Groß. „Das sind Spieler, die haben für mich in der Nationalmannschaft nichts mehr zu suchen“, sagte Basler und forderte: „Man muss jetzt mit dem ersten Länderspiel eine junge, schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen, die zwei Jahre Zeit hat, sich auf die Europameisterschaft vorzubereiten.“

Basler verwies auf Oliver Kahns berühmte Forderung („Eier, wir brauchen Eier“) und wünschte sich: „Sie müssten von sich aus sagen, sie treten zurück.“

Basler will „die Ausgelutschten“ nicht mehr im DFB-Team sehen

Die Nationalmannschaft müsse „ein komplett neues Gesicht von jungen, hungrigen Nationalspielern“ haben, fügte Basler an – und entschuldigte sich für seine deutliche Wortwahl: „Die Ausgelutschten brauchen wir jetzt alle nicht mehr.“

Dass für ihn auch Kimmich dazu zählt, begründete Basler wie folgt: „Joshua ist einfach zu langsam. Das ist auch dem Alter geschuldet. Er ist jetzt auch über 30. Das mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf. Die Zeit geht auch an Joshua nicht vorbei. Man wird halt auch langsamer mit dem Alter.“

Kimmich kam bei der WM als Rechtsverteidiger zum Einsatz, doch auch auf seiner bei Bayern angestammten Position im zentralen Mittelfeld sieht Basler Defizite. „Unser Fußball ist auserzählt, unser Fußball ist zu langsam.“

Kimmich? „Da wird Bayern in näher Zukunft ein Problem kriegen“

Er verstehe nicht, „dass die Leute immer wieder davon reden, wie super Joshua Kimmich ist. Nein, das ist er nicht mehr!“ Basler teilte die Meinung der 2014er-Weltmeister Mats Hummels und Toni Kroos: „Wir haben keine Weltklassespieler im Moment in der Nationalmannschaft.“

Auch Kimmich sah Basler nicht in dieser Kategorie. Und der Ex-Profi ging sogar noch einen Schritt weiter: „Ich glaube, auch da wird Bayern München in naher Zukunft ein Problem kriegen, wenn sie diese Position auf der Sechs mit Joshua besetzen.“ Neben den erwähnten Tempodefiziten bemängelte er auch Kimmichs Zweikampfführung.