Beeindruckende Spanien-Statistiken

Franziska Wendler 15.07.2026 • 11:48 Uhr Die spanische Nationalelf steht bei der WM nicht nur im Finale, sondern beeindruckt ganz nebenbei mit zwei besonderen Statistiken.

Beeindruckende Performance der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. Das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente steht nach dem 2:0-Sieg gegen Frankreich nicht nur im WM-Finale, sondern hat auch noch imposante Statistiken abgeliefert.

Der Triumph gegen die Équipe Tricolore war das 37. Spiel in Folge, bei dem Spanien in einem internationalen Wettbewerb ungeschlagen blieb. 28 Siege und neun Unentschieden stehen zu Buche.

Damit sind die Spanier mit Italien gleichgezogen, das zwischen Oktober 2018 und September 2021 ebenfalls 37 Mal am Stück nicht unterlag. Sollte die Furia Roja das WM-Finale (Sonntag, ab 21 Uhr im LIVETICKER) gewinnen, würden sie einen neuen Rekord aufstellen.

WM: Spanien sechsmal zu Null

Doch damit nicht genug: Beim 2:0 gegen Frankreich blieb Spanien bereits zum sechsten Mal bei dieser Weltmeisterschaft ohne Gegentreffer. Nie gelangen einem Team bei einer WM derart viele Spiele zu Null.

Einzig im Viertelfinale gegen Belgien musste die Mannschaft um Superstar Lamine Yamal einen Gegentreffer hinnehmen.