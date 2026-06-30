WM. Deutschlands Aus dient als Warnung

Für Belgiens Fußballer dient Deutschlands überraschendes WM-Aus gegen Paraguay vor ihrem eigenen Sechzehntelfinale als warnendes Beispiel.
Deutschlands Aus dient als Warnung
Das DFB-Team war im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert. Für Belgien ist das ein warnendes Beispiel.
„Es hat uns gezeigt, dass es egal ist, ob man Favorit ist oder nicht – wir müssen aufmerksam und scharf ins Spiel gehen, um es zu gewinnen“, sagte Offensivspieler Charles De Ketelaere mit Blick auf den K.o. des DFB-Teams.
WM: Belgien fordert Senegal
Die Belgier treffen am Mittwoch (22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Seattle auf den Senegal.
Der Sieg von Paraguay im Elfmeterschießen habe noch einmal gezeigt, dass es „keine einfachen Spiele“ gebe, ergänzte Belgiens Nationaltrainer Rudi Garcia warnend: „Auch als Favorit auf dem Papier, wie es bei Deutschland der Fall war, kann man verlieren“.