WM. Deutschlands Aus dient als Warnung

SID 01.07.2026 • 00:15 Uhr Das DFB-Team war im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert. Für Belgien ist das ein warnendes Beispiel.

Für Belgiens Fußballer dient Deutschlands überraschendes WM-Aus gegen Paraguay vor ihrem eigenen Sechzehntelfinale als warnendes Beispiel.

„Es hat uns gezeigt, dass es egal ist, ob man Favorit ist oder nicht – wir müssen aufmerksam und scharf ins Spiel gehen, um es zu gewinnen“, sagte Offensivspieler Charles De Ketelaere mit Blick auf den K.o. des DFB-Teams.

WM: Belgien fordert Senegal

Die Belgier treffen am Mittwoch (22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Seattle auf den Senegal.