Belgien-Stars machen sich wohl über Donald Trump lustig!

Philipp Heinemann 07.07.2026 • 07:58 Uhr Die Nationalspieler Begliens revanchieren sich nach dem Wirbel um Donald Trump und Folarin Balogun erst auf sportliche Art - und dann mit einem brisanten Tänzchen.

Die Spieler der belgischen Nationalmannschaft haben sich bei ihrem Sieg gegen die USA beim WM-Achtelfinale offenbar über Präsident Donald Trump lustig gemacht.

Nach dem Treffer zum 4:1-Endstand durch Romelu Lukaku führten die Spieler der Red Devils einen Tanz an der Eckfahne auf – der sehr an einen berühmten Tanz des US-Staatsoberhaupts erinnerte.

„Was wird Donald Trump davon halten?“ titelte Het Laatste Nieuws in Belgien zu der Szene, die auch in den Sozialen Netzwerken große Beachtung fand.

Trump setzte sich für Balogun ein

Trump hatte im Vorfeld der Partie offen zugegeben, dass er sich für die Überprüfung einer Roten Karte für den US-Spieler Florian Balogun im Sechzehntelfinale starkgemacht hatte.

Der Platzverweis hätte gemäß der FIFA-Regularien eine Sperre nach sich gezogen, der Weltverband setzte die Zwangspause allerdings ohne Angaben von Gründen zur Bewährung aus.