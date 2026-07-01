Belgiens verrücktes Comeback: "Wir hatten Eier"

SID 02.07.2026 • 01:33 Uhr Die Roten Teufel schweben nach dem spektakulärem Comeback im "siebten Himmel". Erinnerungen an die WM 2018 werden wach.

Nach dem spätesten Tor der WM-Historie wurde Matchwinner Youri Tielemans unter einer Jubeltraube begraben, wenig später feierten die Mentalitätsmonster um Romelu Lukaku ausgelassen das „wohl verrückteste Comeback der belgischen Fußballgeschichte“ (Nieuwsblad). „Wir haben Kampfgeist gezeigt, wir hatten wirklich Eier, die braucht man für so ein Spiel“, sagte Lukaku nach dem emotionalen 3:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung im WM-Sechzehntelfinale gegen den Senegal.

Die Roten Teufel lagen in Seattle bis zur 86. Minute 0:2 zurück, ehe Super-Joker Lukaku (86.) und Tielemans (89.) die Verlängerung erzwangen. Dort schoss der 29-Jährige von Aston Villa Belgien mit einem viel diskutierten Foulelfmeter (120.+5) endgültig in den „siebten Himmel“ (Nieuwsblad). „Ich habe versucht, meine Ruhe wiederzufinden. Ich war mit dem Spiel völlig fertig. In diesem Moment musste ich tief durchatmen und an meine Fähigkeiten glauben“, sagte Tielemans.