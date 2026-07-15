Bemerkenswerte WM-Serie des FC Bayern gerissen!

Daniel Höhn 15.07.2026 • 23:10 Uhr Nach dem Halbfinal-Aus der Franzosen reißt die bemerkenswerte WM-Serie des FC Bayern. Harry Kane war die letzte Hoffnung des Rekordmeisters.

Der Traum vom WM-Titel ist für Michael Olise, Dayot Upamecano und jetzt auch Harry Kane ausgeträumt – und damit endet auch eine bemerkenswerte WM-Serie des FC Bayern.

Seit 1982 stand immer mindestens ein Profi des Rekordmeisters im WM-Finale. Nach dem Aus der englischen Nationalmannschaft gegen Argentinien (1:2) ist kein Spieler der Münchner mehr im Rennen ums Endspiel.

WM: Seit 1982 immer ein Spieler des FC Bayern im Finale

Das letzte Finale ohne Münchner Beteiligung fand 1978 statt, als Argentinien 3:1 gegen die Niederlande siegte. Vier Jahre später waren es Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge und Wolfgang Dremmler, die mit der DFB-Auswahl gegen Italien 1:3 verloren.

1986 spielten beim 2:3 gegen Argentinien Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß und Norbert Eder bei der deutschen Mannschaft. Beim Titelgewinn 1990 in Italien waren beim 1:0 über Argentinien Klaus Augenthaler, Stefan Reuter und Jürgen Kohler vom FCB mit dabei.

Bei der WM 1994 war es schon knapp. Nur Jorginho war für Brasiliens Triumph aus Münchner Sicht mit dabei. 1998 rettete Bixente Lizarazu die Serie der Münchner, während 2002 beim 0:2 gegen Brasilien mit Oliver Kahn, Thomas Linke und Jens Jeremies ein Münchner Trio am Start war.

Gleich sieben Bayern-Stars 2014 Weltmeister

2006 war es wieder knapper. Einzig Willy Sagnol stand auf dem Finalrasen von Berlin. 2010 spielten die Bayern Mark van Bommel, Arjen Robben und Edson Braafheid im Endspiel gegen Spanien.

Beim deutschen Triumph 2014 waren gleich sieben Bayern-Spieler dabei. Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jérôme Boateng und Manuel Neuer sicherten den 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Argentinien.

Bei der WM in Russland 2018 war es Bayern-Profi Corentin Tolisso, der die Serie der Münchner aufrechterhielt. Beim letzten Turnier in Katar vor vier Jahren waren mit Upamecano, Benjamin Pavard und Kingsley Coman drei Franzosen für den FC Bayern vertreten.