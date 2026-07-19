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Beste Wetterbedingungen fürs WM-Finale

Beste Wetterbedingungen für Finale

Befürchtungen wegen des Rauchs über New York bestätigten sich nicht.
Sonnenschein über dem WM-Stadion
Sonnenschein über dem WM-Stadion
© AFP/SID/PAUL ELLIS
SID
Befürchtungen wegen des Rauchs über New York bestätigten sich nicht.

Keine Rauchschwaden, kein Regen: Das WM-Finale zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien wird bei besten Wetterbedingungen stattfinden.

Fans und Teams reisten am Sonntag bei 25 Grad und strahlendem Sonnenschein an, für den Nachmittag (Anpfiff im MetLife Stadium um 15.00 Uhr Ortszeit/21.00 Uhr MESZ) sind in East Rutherford vor den Toren New Yorks Temperaturen bis zu 27 Grad und eine leichte Brise vorhergesagt.

Noch am Freitag war die Skyline Manhattans zeitweise in orangefarbene Rauchschwaden gehüllt, die zahlreichen Waldbrände in Kanada setzten auch New York trotz mehrerer tausend Kilometer Entfernung zu. Sorgen, das mit Spannung erwartete WM-Finale sei in Gefahr, bewahrheiteten sich nicht.

Vor der Arena bildeten sich wegen der enormen Sicherheitsvorkehrungen allerdings lange Schlangen. Für das Mega-Event haben sich US-Präsident Donald Trump und viele weitere Prominente aus Politik und Showbusiness angekündigt.

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