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WM: Ex-FIFA-Präsident kritisiert Infantino wegen Causa Balogun

Ex-FIFA-Präsident kritisiert Infantino

Der einstige Präsident des Weltverbands blickt besorgt auf die Vorgänge in den USA und sagt: "Der Fußball darf nie zum Spielball der Politik werden."
Nach einem überharten, wenn auch unglücklichen Einsteigen des US-Amerikaners Folarin Balogun im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina zeigt der Schiedsrichter nach VAR-Überprüfung die Rote Karte. Nachträglich nimmt die FIFA die Sperre für das Viertelfinale gegen Belgien zurück - angeblich auf Intervention von US-Präsident Donald Trump.
SID
Der einstige Präsident des Weltverbands blickt besorgt auf die Vorgänge in den USA und sagt: "Der Fußball darf nie zum Spielball der Politik werden."

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter (90) sieht nach der Entscheidung des Weltverbands im „Fall Balogun“ die Integrität des Fußballs in Gefahr.

„Rote Karten werden im Fußball nicht durch politische Interventionen aufgehoben – sondern nach klaren Regeln und durch unabhängige Instanzen“, sagte Blatter auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID): „Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert und danach ein Spieler vor einem WM-Achtelfinale begnadigt wird, stellt sich eine einfache Frage: Quo vadis, FIFA? Der Fußball darf nie zum Spielball der Politik werden.“

Am Sonntag hatte die FIFA die Sperre für US-Stürmer Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt. Balogun ist damit im Achtelfinale der USA gegen Belgien (Dienstag, 2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) spielberechtigt.

Laut der Nachrichtenagentur AFP und der New York Times rief US-Präsident Donald Trump persönlich bei FIFA-Chef Gianni Infantino an, um ihn um eine Überprüfung der Roten Karte zu bitten.

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