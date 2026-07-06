WM: Ex-FIFA-Präsident kritisiert Infantino wegen Causa Balogun

SID 06.07.2026 • 09:46 Uhr Der einstige Präsident des Weltverbands blickt besorgt auf die Vorgänge in den USA und sagt: "Der Fußball darf nie zum Spielball der Politik werden."

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter (90) sieht nach der Entscheidung des Weltverbands im „Fall Balogun“ die Integrität des Fußballs in Gefahr.

„Rote Karten werden im Fußball nicht durch politische Interventionen aufgehoben – sondern nach klaren Regeln und durch unabhängige Instanzen“, sagte Blatter auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID): „Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert und danach ein Spieler vor einem WM-Achtelfinale begnadigt wird, stellt sich eine einfache Frage: Quo vadis, FIFA? Der Fußball darf nie zum Spielball der Politik werden.“

Am Sonntag hatte die FIFA die Sperre für US-Stürmer Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt. Balogun ist damit im Achtelfinale der USA gegen Belgien (Dienstag, 2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) spielberechtigt.