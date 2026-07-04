Blitz-Amtszeit: Renard tritt nach Tunesiens WM-Aus zurück

SID 04.07.2026 • 21:44 Uhr Nur 18 Tage nach seiner Amtsübernahme tritt Tunesiens Trainer nach dem krachenden WM-Aus zurück.

Nur 18 Tage im Amt: Nach Tunesiens Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist Trainer Hervé Renard von seinem Posten als Nationaltrainer zurückgetreten. „Meine Reise ist zu einem Ende gekommen“, schrieb der 54-Jährige auf Instagram – nur zweieinhalb Wochen, nachdem der Franzose zum zweiten WM-Gruppenspiel den Posten bei den Nordafrikanern übernommen hatte.

Renard war nach der klaren Auftaktniederlage Tunesiens auf den entlassenen Sabri Lamouchi gefolgt, konnte den Negativtrend allerdings nicht abwenden. Er verantwortete im Anschluss die Gruppenniederlagen zwei und drei.

Renard hatte angesichts der schwierigen Aufgabe mit Tunesien zu Beginn erklärt, „kein Zauberer zu sein“ und damit letztlich recht behalten. Tunesien war mit null Punkten, nur zwei Toren und zwölf Gegentoren chancenlos in Gruppe F ausgeschieden.