WM 2026: Trotz großem Erfolg - WM-Trainer hört auf

SID 10.07.2026 • 14:33 Uhr Der Abschied von Hugo Broos als Trainer Südafrikas galt bereits als wahrscheinlich - nun ist es offiziell. Er könnte aber in anderer Funktion erhalten bleiben.

Broos hatte seinen Abschied bereits wenige Tage zuvor gegenüber der belgischen Zeitschrift Humo angekündigt und erklärt, Verbandspräsident Danny Jordaan wolle ihn in anderer Rolle behalten. Das berichtete auch AFP. Als möglicher Nachfolger auf der Bank gilt der ehemalige Nationaltrainer Pitso Mosimane, der Südafrika schon 2010 als damaliger Co-Trainer nach der WM im eigenen Land übernommen hatte.