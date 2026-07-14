Bundesliga-Profi berichtet: Dann stichelt Olise

Benjamin Zügner 14.07.2026 • 18:40 Uhr Han-Noah Massengo spielte schon mit einigen Stars der französischen Nationalmannschaft zusammen. Im Gespräch mit SPORT1 berichtet der Profi des FC Augsburg von einer Begebenheit mit Michael Olise – und schätzt die Chancen der Equipe Tricolore auf den WM-Titel ein.

Die Brille von Bottega Veneta, dezenter Goldschmuck, dazu edle Leder-Loafer: Han-Noah Massengo weiß genau, wie man sich kleidet. Den Style-Faktor für Frankreichs Nationalmannschaft hätte der Leistungsgarant des FC Augsburg allemal.

Als SPORT1 den 25-Jährigen auf der Vernissage seiner Fotogalerie „Anyone knows how to say behind the scenes in German?“ in der Ecke Galerie in Augsburg besucht, geht es vorwiegend um seinen Bildband, in dem er private Einblicke in die Kabine des Bundesligisten präsentiert. Aber auch um das Sportliche auf dem Platz. Denn: Der in einem Pariser Vorort geborene FCA-Profi spielte mit einigen Stars der Equipe Tricolore schon selbst zusammen – und hat eine besondere Verbindung zu Michael Olise.

Olise? „Wenn er gewinnt, stichelt er ein bisschen“

„Es ist immer ein guter Wettbewerb zwischen uns“, berichtet Massengo über den Star des FC Bayern. Mit den Fuggerstädtern fügte er dem deutschen Rekordmeister am 19. Spieltag der vergangenen Saison sogar die erste Liganiederlage zu (1:2), Grund genug für ein wenig Trashtalk?

„Wenn er gewinnt, stichelt er ein bisschen, weil wir uns kennen“, scherzt Massengo im Gespräch mit SPORT1: „Und wenn wir gewinnen, wie es das letzte Mal der Fall war, stichle ich ein bisschen zurück. Ich liebe es, gegen ihn zu spielen, um ehrlich zu sein. Es ist immer ein guter Test gegen Spieler wie ihn.“

Auch bei der WM trumpft Olise groß auf

Auf Vereinsebene sammelte Olise in der vergangenen Saison sagenhafte 53 Scorerpunkte in 52 Partien – und auch auf der WM-Bühne brilliert der Linksfuß. Bei seiner ersten Endrunde könnte der Bayern-Star den Assist-Rekord von Brasilien-Legende Pelé überflügeln. „Für mich ist er der wichtigste Spieler, den ich bei ihnen (Frankreich, Anm. d. Red.) sehe. Er legt zwar nicht die Torstatistiken auf, aber wie er die Abwehr mit dem Angriff verbindet und die Bälle für Kylian Mbappé oder Ousmane Dembélé auflegt, ist stark.“

Doch Massengo lobt nicht nur Olise in höchsten Tönen – besonders die mannschaftliche Geschlossenheit des WM-Halbfinalteilnehmers imponiert dem defensiven Mittelfeldspieler: „Sie haben so viele entscheidende Faktoren, deshalb ist es ein so gutes Team. In den vergangenen Spielen war es immer wieder ein anderer, der herausgestochen ist. Mal war es Olise, mal Mbappé – und mal Dayot Upamecano.“

Massengo spielte mit den Frankreich-Stars: „Sie sind so gut“

Auch von der Bank kann Frankreichs Trainer Didier Deschamps aus dem Vollen schöpfen. Bradley Barcola von Paris Saint-Germain und Rayan Cherki von Manchester City sind Einwechseloptionen mit Luxusstempel. Mit beiden spielte Massengo einst in der U21-Nationalmannschaft zusammen.

„Sie sind so gut“, erinnert sich der Augsburg-Profi: „Sie haben zwei unterschiedliche Laufbahnen durchlebt: Während wir in Frankreich vom Start weg wussten, dass Cherki unglaublich sein würde, war es bei Barcola etwas anderes. Innerhalb von sechs Monaten ist er dann aber durchgestartet bei Paris Saint-Germain. Letztlich sind sie beide unglaubliche Spieler und es freut mich, sie so spielen zu sehen.“

„Olise schaue ich mir am liebsten an“

Eine Kaderbreite par excellence, gespickt mit absoluten Weltstars. Daher lautet Massengos simples Fazit: „Es sieht sehr gut aus für sie – und für mich ist zwar Mbappé der beste Spieler der Welt, aber Olise schaue ich mir am liebsten an.“

Dass Frankreich mit sechs Siegen aus sechs Spielen nahezu durch die WM fliegt, verwundert ihn kaum. Im Halbfinale gegen Spanien wartet auf die Mega-Offensive am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) nun allerdings die beste Hintermannschaft der WM.

In einem möglichen Finale könnte es dann gar zur Revanche für das Endspiel 2022 gegen Argentinien kommen. Schafft es die Equipe Tricolore in diesem Jahr tatsächlich, den WM-Titel zu holen?