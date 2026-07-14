Cardoso traut Messi alles zu: „Alle geben paar Prozent mehr“

SID 14.07.2026 • 11:17 Uhr Cardoso bestritt zwischen 1997 und 2000 acht Länderspiele für Argentinien.

Der frühere argentinische Fußball-Nationalspieler Rodolfo Cardoso sieht Lionel Messi als entscheidenden Faktor für die Titelchancen der Argentinier bei der WM – auch indirekt. „Die Mannschaft spürt, dass jedes Spiel vielleicht das letzte Spiel von Messi in der Nationalmannschaft sein könnte. Ich glaube, da geben alle ein paar Prozent mehr“, sagte der achtmalige Nationalspieler bei Sport1 vor dem Halbfinalspiel zwischen Argentinien und England am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV).

Für Cardoso ist der Superstar trotz spielerischer Defizite des Teams der Schlüssel zum Erfolg der Argentinier. „Vielleicht spielt eine andere Mannschaft besser, vielleicht sind da jüngere Spieler dabei. Aber er war immer ein außergewöhnlicher Spieler und er bleibt einfach so. Das ist ganz groß, was der da macht“, sagte der heutige Trainer der Frauen des Hamburger SV.

Er traue „diesem kleinen Mann alles zu. Vor der WM war die Frage immer: Kann der die Spiele durchhalten, macht der Körper mit? Und jetzt stehen wir hier“, sagte der 57-Jährige. Messi steht vor den Halbfinals gemeinsam mit dem Franzosen Kylian Mbappé auf Platz eins der Torschützenliste, mit jeweils acht Treffern.