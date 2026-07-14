Christoph Kramer gesteht Trikot-Diebstahl nach WM-Finale

Maximilian Lotz 14.07.2026 • 21:01 Uhr Christoph Kramer wurde für seinen Knockout im WM-Finale 2014 berühmt. Nun lässt der TV-Experte mit einem Geständnis rund um das Endspiel gegen Argentinien aufhorchen.

Bislang war Christoph Kramer in Verbindung mit dem WM-Finale 2014 vor allem für seinen Knockout bekannt. In seiner Rolle als ZDF-Experte enthüllte der Weltmeister von 2014 nun, dass er nach dem Endspiel gegen Argentinien das Trikot von Sergio Agüero mitgehen ließ.

„Ich habe nach dem WM-Finale in diesem Stadion alles mitgehen lassen, was nicht befestigt war“, gestand Kramer vor dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien (JETZT im LIVETICKER): „Ich habe auch ein Trikot, weil Agüero sein Trikot aus Wut hingeschmissen hat.“

Kramer gesteht: „Das Trikot ist geklaut“

Er habe zunächst geschaut, ob jemand hingeht, um das Trikot aufzuheben: „Es ist keiner hingegangen, dann habe ich gesagt, das ist meins.“

Und Kramer gab unumwunden zu: „Das Trikot ist geklaut.“

Der heute 35-Jährige hatte im WM-Finale im Maracana nach einem Zusammenprall mit Ezequiel Garay einen Blackout. Berühmt wurde sein später enthüllter Dialog mit dem Schiedsrichter Nicola Rizzoli, den Kramer fragte, ob dies das WM-Finale sei.