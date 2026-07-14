Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Christoph Kramer gesteht Trikot-Diebstahl nach WM-Finale

Kramer gesteht Trikot-Diebstahl

Christoph Kramer wurde für seinen Knockout im WM-Finale 2014 berühmt. Nun lässt der TV-Experte mit einem Geständnis rund um das Endspiel gegen Argentinien aufhorchen.
Argentinien gewinnt nach einem Platzverweis für Breel Embolo gegen wackere Schweizer und trifft nun auf England. Ein Traumtor erlöst den Titelverteidiger in der Verlängerung.
Maximilian Lotz
Christoph Kramer wurde für seinen Knockout im WM-Finale 2014 berühmt. Nun lässt der TV-Experte mit einem Geständnis rund um das Endspiel gegen Argentinien aufhorchen.

Bislang war Christoph Kramer in Verbindung mit dem WM-Finale 2014 vor allem für seinen Knockout bekannt. In seiner Rolle als ZDF-Experte enthüllte der Weltmeister von 2014 nun, dass er nach dem Endspiel gegen Argentinien das Trikot von Sergio Agüero mitgehen ließ.

„Ich habe nach dem WM-Finale in diesem Stadion alles mitgehen lassen, was nicht befestigt war“, gestand Kramer vor dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien (JETZT im LIVETICKER): „Ich habe auch ein Trikot, weil Agüero sein Trikot aus Wut hingeschmissen hat.“

Kramer gesteht: „Das Trikot ist geklaut“

Er habe zunächst geschaut, ob jemand hingeht, um das Trikot aufzuheben: „Es ist keiner hingegangen, dann habe ich gesagt, das ist meins.“

Und Kramer gab unumwunden zu: „Das Trikot ist geklaut.“

Der heute 35-Jährige hatte im WM-Finale im Maracana nach einem Zusammenprall mit Ezequiel Garay einen Blackout. Berühmt wurde sein später enthüllter Dialog mit dem Schiedsrichter Nicola Rizzoli, den Kramer fragte, ob dies das WM-Finale sei.

Der Mittelfeldspieler wurde nach dem Vorfall ausgewechselt, kehrte aber später für die Pokalübergabe und die Titel-Feierlichkeiten auf den Rasen zurück.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite