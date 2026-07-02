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Cowboy-Show: Haaland entfacht Dallas-Hype

Haaland mit Cowboy-Show in Dallas

Mit dem Spontanbesuch begeistert der Starstürmer Fans und Ladenbesitzerin. Ein Instagram-Post lässt die Kasse im Westernshop klingeln.
In einem engen Duell bleibt es zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen lange spannend. Am Ende erlöst Erling Haaland die Skandinavier auf kuriose Art und Weise.
SID
Mit dem Spontanbesuch begeistert der Starstürmer Fans und Ladenbesitzerin. Ein Instagram-Post lässt die Kasse im Westernshop klingeln.

Erling Haaland zog sich Cowboyhüte, Stiefel sowie Hemden an – und bescherte dem Westernladen „Wild Bill’s“ in Dallas mit seinem Spontanbesuch einen gewaltigen Zulauf. „Er sagte, das sei buchstäblich seine einzige Chance in Dallas“, berichtete die Ladenbesitzerin Julie Newport, nachdem Haaland mit einigen Teamkollegen nach dem Einzug ins WM-Achtelfinale für einen Shoppingabstecher vorbeigeschaut hatte.

Bilder davon veröffentlichte Haaland in den Sozialen Medien. Das T-Shirt mit dem Aufdruck „Y’all can kiss my Dallas“, das der norwegische Starstürmer auf einem Foto trug, ist im Laden laut Newport inzwischen fast ausverkauft. Auch die Online-Verkäufe laufen auf Hochtouren. Haaland schrieb bei Instagram zu seinem Beitrag: „Howdy.“

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Haaland habe nichts über Cowboyhüte gewusst. Dennoch habe er „eine fantastische Zeit“ gehabt, sagte Newport im Gespräch mit Fox 4: Für den Norweger und seine Mitspieler, die kurz zuvor die Elfenbeinküste geschlagen hatten (2:1), sei es „wie Verkleiden“ gewesen. „Sie hatten alle Stiefel, Hüte und Hemden.“ Haaland kaufte demnach mehrere Hüte.

WM 2026: Haaland vor Duell gegen Brasilien

Im Gespräch mit ABC berichtete Newport, dass mittlerweile Kunden aus aller Welt Haalands Foto auf derselben Treppe nachstellen wollten. „Als ich nach Hause kam, hatte er es schon veröffentlicht“, sagte sie: „Innerhalb einer Stunde geriet die Sache völlig außer Kontrolle.“

Haaland musste Dallas nach seinem aufsehenerregenden Shoppingtrip jedoch verlassen. Am Sonntag (22 Uhr MESZ) ist Norwegen in East Rutherford vor den Toren New Yorks gegen Brasilien gefordert.

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