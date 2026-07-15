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"Danke": König Felipe VI. gratuliert spanischem Team

„Danke“: König Felipe VI. gratuliert spanischem Team

Nach dem royalen Fußballschauen in der Heimat meldet sich der König bei Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente.
Spaniens König Felipe VI
Spaniens König Felipe VI
© AFP/SID/CARL DE SOUZA
SID
Nach dem royalen Fußballschauen in der Heimat meldet sich der König bei Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente.

Erst führte er in der Heimat royale Freudentänze auf, dann griff er zum Telefon: Spaniens König Felipe VI. hat der spanischen Nationalmannschaft zum Einzug ins WM-Finale gratuliert. Das Königshaus veröffentlichte zudem ein Video, das ihn zusammen mit Königin Letizia und den gemeinsamen Töchtern Leonor und Sofía beim Bejubeln des Halbfinal-Triumphs gegen Frankreich zeigt.

„Ihr habt wieder einmal bewiesen, warum ihr zu den besten Mannschaften der Welt gehört. Jetzt, mit dem ganzen Land an eurer Seite, ist der Moment gekommen, um um den Titel zu kämpfen“, schrieb das spanische Königshaus bei X: „Danke, dass wir diese Reise miterleben dürfen.“ Der König hatte das Vorrundenspiel der spanischen Mannschaft gegen Uruguay (1:0) live im Stadion in Guadalajara verfolgt.

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente bezeichnete es am Dienstagabend in Dallas als „eine Quelle von Stolz, dass der König angerufen hat“. Man habe den „Leuten auf den Straßen Spaniens eine Freude bereitet“, sagte er nach dem überzeugenden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die Franzosen: „Wir sind ein vereintes Land für ein gemeinsames Ziel. Wir haben noch einen Schritt vor uns.“

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