„Danke“: König Felipe VI. gratuliert spanischem Team

SID 15.07.2026 • 02:23 Uhr Nach dem royalen Fußballschauen in der Heimat meldet sich der König bei Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente.

Erst führte er in der Heimat royale Freudentänze auf, dann griff er zum Telefon: Spaniens König Felipe VI. hat der spanischen Nationalmannschaft zum Einzug ins WM-Finale gratuliert. Das Königshaus veröffentlichte zudem ein Video, das ihn zusammen mit Königin Letizia und den gemeinsamen Töchtern Leonor und Sofía beim Bejubeln des Halbfinal-Triumphs gegen Frankreich zeigt.

„Ihr habt wieder einmal bewiesen, warum ihr zu den besten Mannschaften der Welt gehört. Jetzt, mit dem ganzen Land an eurer Seite, ist der Moment gekommen, um um den Titel zu kämpfen“, schrieb das spanische Königshaus bei X: „Danke, dass wir diese Reise miterleben dürfen.“ Der König hatte das Vorrundenspiel der spanischen Mannschaft gegen Uruguay (1:0) live im Stadion in Guadalajara verfolgt.