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WM: Besonderes Szenario tritt ein - Das gab es noch nie!

Das gab es bei einer WM noch nie!

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft kommt es zu einem besonderen Szenario. Dahinter steckt eine neue Regel der FIFA.
Thomas Tuchel darf mit England weiter vom WM-Titel träumen. Die Three Lions überstehen im Viertelfinale gegen Norwegen einen wahren Krimi - vor allem dank Jude Bellingham.
SPORT1
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft kommt es zu einem besonderen Szenario. Dahinter steckt eine neue Regel der FIFA.

Das gab es bei einer Fußball-Weltmeisterschaft noch nie! Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs stehen die Top-4-Nationen aus dem FIFA-Ranking auch im Halbfinale.

Dass Spanien, Argentinien, Frankreich und England einander bis zum Halbfinale aus dem Weg gegangen sind, ist auf eine neue FIFA-Regelung zurückzuführen.

Neue FIFA-Regelung tritt in Kraft

Die vier Nationen wurden bei der Auslosung in getrennte Quadranten eingeteilt, sodass sie vor dem Halbfinale nicht aufeinandertreffen konnten. Dazu mussten sie aber jeweils ihre Gruppen gewinnen – was ihnen auch gelang.

Spanien und Argentinien, vor dem Turnier die Top 2 in der FIFA-Weltrangliste, können somit erst im Finale aufeinandertreffen. Zudem wurden England und Frankreich in unterschiedliche Hälften der K.o.-Runde gelost.

Das sind die Halbfinals bei der WM

So kommt es im Halbfinale zu den Duellen Spanien – Frankreich (Dienstag, 21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) und Argentinien – England (Mittwoch, 21 Uhr MESZ im LIVETICKER).

Die FIFA bezeichnete diesen Schritt als Maßnahme zur Gewährleistung des „Wettbewerbsgleichgewichts“. Die FIFA-Rangliste wurde 1994 eingeführt, wurde bei der WM 1994 aber noch nicht angewandt.

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