De la Fuente: "Eine große Verantwortung für das ganze Land"

SID 15.07.2026 • 00:00 Uhr Spaniens Trainer ist stolz auf seine Stars, die Frankreich eine "Lehrstunde" erteilen.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente lächelte bescheiden. Dass sein Team dem Topfavoriten Frankreich gerade eine Lehrstunde erteilt hatte und unaufhaltsam ins WM-Finale eingezogen war, war dem 65-Jährigen nicht anzusehen – auch wenn er nach eigener Aussage „extrem glücklich“ über das 2:0 (1:0) im Halbfinale von Dallas war.

Dass Spanien am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) im Finale von New Jersey gegen Argentinien oder England spielt, sei „eine große Verantwortung, die wir haben für das ganze Land. Das ist etwas ganz Besonderes für uns. Jetzt muss ich aber erst einmal runterkommen und das verarbeiten“, sagte de la Fuente.

Im Halbfinale zeigte sich der Europameister um Kapitän Rodri und Jungstar Lamine Yamal schon einmal von seiner besten Seite. „Diese Spieler haben es einfach verdient. Sie haben es verdient, weil sie Leidenschaft auf den Platz bringen, solidarisch spielen und weil sie auch ein extrem großes Talent haben“, lobte der Trainer sein „überragendes“ Team: „Sie haben die nötige Erfahrung und haben ein fantastisches Spiel gezeigt. Das, was schwer erscheint, haben sie mit Leichtigkeit bewältigt.“

The Telegraph aus England schrieb entsprechend von einer „Lehrstunde darin, wie man dieses Spiel einfach und wunderschön spielt“.

WM: Spanische Presse schwärmt

Überhaupt gab es viel Lob von allen Seiten für Spaniens Auftritt. Marca schwärmte von einer „unvergesslichen Vorstellung. Die spanische Nationalmannschaft öffnete nachts den Prado und den Louvre, um ins zweite WM-Endspiel ihrer Geschichte einzuziehen.“ Für den Guardian war der Erfolg „eine spektakuläre Lehre für alle, die meinten, Spanien als Außenseiter hinzustellen. Sie haben es genossen, eine Lektion zu erteilen und Frankreich zu Statisten zu degradieren.“