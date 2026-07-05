De la Fuente: "Yamal liebt solche Spiele"

SID 05.07.2026 • 23:30 Uhr Im Duell mit Portugal setzt Europameister Spanien vor allem auf seinen Jungstar Lamine Yamal.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente traut seinem Starspieler Lamine Yamal auch im WM-Achtelfinale gegen Portugal am Montag in Dallas (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) eine tragende Rolle zu. „Lamine liebt genau solche Spiele. Er steht gern im Mittelpunkt, übernimmt Verantwortung und ergreift die Initiative“, sagte de la Fuente am Sonntag: „Ich bin überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um ein großes Spiel zu machen.“ Wichtig sei für sein Team nur, dass Motivation und Nervosität im richtigen Verhältnis stünden: „Null Prozent Angst, hundert Prozent Motivation.“

Bei Portugals Superstar Cristiano Ronaldo dürfe man sich derweil „niemals in Sicherheit wiegen. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, ein Genie“, sagte de la Fuente: „Aber ich vertraue unserer Defensive vollkommen. Außerdem helfen auch unsere Offensivspieler immer wieder in der Verteidigung mit.“