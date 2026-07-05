De la Fuente: "Yamal liebt solche Spiele"

Spaniens Trainer Luis de la Fuente traut seinem Starspieler Lamine Yamal auch im WM-Achtelfinale gegen Portugal am Montag in Dallas (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) eine tragende Rolle zu. „Lamine liebt genau solche Spiele. Er steht gern im Mittelpunkt, übernimmt Verantwortung und ergreift die Initiative“, sagte de la Fuente am Sonntag: „Ich bin überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um ein großes Spiel zu machen.“ Wichtig sei für sein Team nur, dass Motivation und Nervosität im richtigen Verhältnis stünden: „Null Prozent Angst, hundert Prozent Motivation.“
„Yamal liebt solche Spiele“
Im Duell mit Portugal setzt Europameister Spanien vor allem auf seinen Jungstar Lamine Yamal.
Spaniens Coach Luis de la Fuente
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Bei Portugals Superstar Cristiano Ronaldo dürfe man sich derweil „niemals in Sicherheit wiegen. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, ein Genie“, sagte de la Fuente: „Aber ich vertraue unserer Defensive vollkommen. Außerdem helfen auch unsere Offensivspieler immer wieder in der Verteidigung mit.“
Allgemein würden zwei Mannschaften aufeinandertreffen, „die sich in vielerlei Hinsicht ähneln. Beide pressen aggressiv, schalten nach Ballverlust schnell um, verteidigen intensiv, erobern den Ball früh zurück und fühlen sich mit Ballbesitz wohl“, sagte de la Fuente: „Am Ende werden Kleinigkeiten den Ausschlag geben.“