SID 14.07.2026 • 00:18 Uhr Frankreichs Nationaltrainer schiebt dem Gegner die Favoritenrolle zu. Die schmerzhaften Niederlagen der Vergangenheit sind ihm aber egal.

Vor dem Halbfinal-Showdown gegen Europameister Spanien hat Didier Deschamps die Favoritenrolle zum Gegner geschoben. „Ich kann bestätigen, dass sie die Favoriten sind“, sagte Frankreichs Nationaltrainer bei einer Pressekonferenz am Montag in Dallas. Er wolle Spaniens Coach Luis de la Fuente vor dem Duell am Dienstag (21.00 MESZ/ZDF und MagentaTV) „nicht unter Druck setzen, aber die Erwartungen an Spanien sind hoch.“

Deschamps verwies auf die gute Defensive der Iberer, die in sechs Spielen bislang nur einen Gegentreffer kassiert haben. „Es wird mit Sicherheit ein spektakuläres Spiel“, so der 57-Jährige, der nach dem Turnier nach dann 14 Jahren seinen Posten bei der Équipe Tricolore räumen wird.

Dass Vize-Weltmeister Frankreich die letzten Duelle gegen Spanien verloren hat – darunter das EM-Halbfinale 2024 (1:2) und das Halbfinale der Nations League im vergangenen Jahr (4:5) – ficht Deschamps nicht an. „Hier gibt es keine Lehren zu ziehen“, sagte der Weltmeister-Trainer von 2018, „es gibt eine Wahrheit auf dem Platz“.