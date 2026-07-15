DFB-Gremien: 18 Funktionäre – ein Bundestrainer

SID 15.07.2026 • 14:39 Uhr Wenn von der Kür von Jürgen Klopp die Rede ist, kommen stets die Verbandsgremien ins Spiel - aber wer ist das überhaupt?

DFB-Präsident Bernd Neuendorf präsentiert den Verbandsgremien am Mittwochabend den Plan mit Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp. Diese Ausschüsse entscheiden laut Statuten über die Personalauswahl für das im sportlichen Bereich höchste deutsche Fußball-Amt – konkret: Der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG, einer hundertprozentigen Tochter des Deutschen Fußball-Bundes, die auch für die A-Nationalmannschaft zuständig ist, und die sogenannte Gesellschafterversammlung.

Hinter diesen beiden sperrigen Bezeichnungen verbergen sich insgesamt 18 Personen. Die Gesellschafterversammlung ist trotz ihrer eine gewisse Größe vermittelnden Bezeichnung sehr klein: Ihr gehören Neuendorf als Vorsitzender, sein Vize, der Bundesliga-Boss Hans-Joachim Watzke (Präsident von Borussia Dortmund), dessen Stellvertreter Oliver Leki (SC Freiburg) und in Ronny Zimmermann ein weiterer DFB-Vize an.

Der Aufsichtsrat dagegen ist dreieinhalb mal so groß. Den Vorsitz hat Alexander Wehrle inne, der Vorstandschef des VfB Stuttgart. Auch Oke Göttlich (Präsident FC St. Pauli), Steffen Schneekloth (Holstein Kiel) und Marc Lenz (Bundesliga GmbH) sind als Vertreter der Liga dabei.

Den DFB repräsentieren zehn Personen, darunter drei Frauen: Die frühere Nationalspielerin Celia Sasic (Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität), Heike Ullrich (Vize für Frauen- und Mädchenfußball) und Silke Sinning (Vize für Bildung, Gesundheit und Safe Sport).