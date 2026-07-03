DFB verrät Stand bei Klopp

Johannes Behm 03.07.2026 • 11:57 Uhr Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer Geschichte. Im Rahmen der Verkündung teilt der DFB überraschenderweise mit, dass man Jürgen Klopp als Nachfolger möchte.

Nach dem Aus von Julian Nagelsmann wählt der DFB einen überraschend offensiven Ansatz. Bereits in der offiziellen Mitteilung zur Vertragsauslösung von Nagelsmann teilt der Verband mit, dass Jürgen Klopp der auserkorene Nachfolger ist – und auch Interesse an dem Posten hat.

„Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“, heißt es in der Mitteilung.

SPORT1 berichtete bereits darüber, dass Klopp der Wunschkandidat für den Job ist und auch Interesse daran habe. Dass der DFB allerdings so offensiv und transparent mit dem Werben um Klopp umgeht, ist unüblich. Das Aus von Nagelsmann sei laut DFB auf Wunsch des Trainers geschehen und im Anschluss von der DFB-Spitze „einstimmig“ beschlossen worden.

So verabschiedet sich Nagelsmann als Bundestrainer

„Julian Nagelsmann hatte bereits am Vortag in einem vertraulichen Gespräch mit der Verbandsspitze darum gebeten, ihn nach dem enttäuschenden Verlauf der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko von seinen Aufgaben zu entbinden“, informierte der Verband.

In der Folge hätte man sich auf eine „sofortige Auflösung des Vertragsverhältnisses“ geeingt. „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen“, erklärte Nagelsmann selbst. „Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient.“

Nicht nur Nagelsmann verlässt den DFB

Sportdirektor Rudi Völler machte sich für den scheidenden Bundestrainer stark. „Nach dem für ausnahmslos alle enttäuschenden WM-Aus verdient Julians Entscheidung unseren Respekt. Weil er Verantwortung übernimmt, wo er gerne weiter gestalten würde, und die Nationalmannschaft als Ganzes über die eigene Person stellt.“

Neben dem Bundestrainer und seinen Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner wird auch Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig den DFB verlassen. Aus „persönlichen Gründen“ werde er seinen zum Jahresende laufenden Vertrag nicht verlängern.