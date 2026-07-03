DFB-Pleite als Warnung: Frankreich mit Respekt vor Paraguay

SID 03.07.2026 • 22:25 Uhr Das Ausscheiden der deutschen Mannschaft ist nicht an Didier Deschamps vorbeigegangen. Entsprechend gewarnt ist der Franzose vor dem Achtelfinale.

Für Frankreichs Trainer Didier Deschamps dient das überraschende WM-Aus der deutschen Mannschaft gegen Paraguay als warnendes Beispiel. „Manche werden jetzt vielleicht sagen, Deutschland sei die bessere Mannschaft gewesen. Aber wer hat sich am Ende qualifiziert? Paraguay!“, sagte Deschamps vor dem Achtelfinale gegen die Südamerikaner: „Sie werden ihre Chance voll nutzen wollen. Sie haben nichts zu verlieren.“

Der Coach des Topfavoriten wollte Paraguay allerdings nicht auf die Körperlichkeit reduzieren. „Ja, sie spielen mit Aggressivität. Aber sie sind nicht hierhergekommen und haben Deutschland geschlagen, weil sie einfach nur aggressiv waren“, sagte der 57-Jährige vor der Partie am Samstag (23.00 Uhr MESZ/ZDF und Magenta TV) in Philadelphia: „Ein Fußballspiel gewinnt man nicht dadurch, dass man Tritte verteilt.“

Deschamps verwies zwar auf das „große Herz“ und den „außergewöhnlichen Kampfgeist“ der Südamerikaner. „Aber sie haben eben nicht nur das. Es ist kein Zufall, wenn man das Achtelfinale einer WM erreicht“, warnte er. Ohne Qualität komme man nicht weit: „Und diese Mannschaft besitzt Qualität.“