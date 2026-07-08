WM: Nicht nur Michael Olise droht ein unliebsames Schicksal

Philipp Heinemann 08.07.2026 • 15:47 Uhr Diverse große Namen müssen sich beim WM-Viertelfinale besonders beherrschen. Michael Olise, Jude Bellingham und Co. droht unschöner Ärger.

Michael Olise ist einer von 17 WM-Spielern, die sich im Viertelfinale in Acht nehmen müssen: Die „gelbe Gefahr“ droht.

Olise geht bereits verwarnt (Gelbe Karte gegen Paraguay) in die Partie der französischen Nationalmannschaft gegen Marokko – eine weitere Gelbe Karte würde ihn den Einsatz in einem möglichen Halbfinale kosten. Immer vorausgesetzt, der Protest des Vizeweltmeisters gegen die Verwarnung aus dem Spiel gegen Paraguay bleibt ohne Erfolg.

Auch Olises Teamkollege Manu Koné lebt gefährlich, auf der Gegenseite sind gleich vier Spieler von einer Sperre bedroht: Es handelt sich um Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal und Bilal El Khannouss.

England muss um Stars wie Bellingham zittern

Nach dem Viertelfinale werden die Gelben Karten ein weiteres Mal gelöscht, um eine potenzielle Sperre im Endspiel unmöglich zu machen. Schon nach der Gruppenphase waren die Karten einmal gestrichen worden.

Wie Marokko muss auch England um gleich vier Spieler bangen. Bei den Three Lions sind ebenfalls große Namen gefährdet. So haben Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi und Nico O’Reilly allesamt bereits eine Gelbe Karte auf dem Konto.

Bei der Schweiz sind es drei Spieler, neben Granit Xhaka müssen auch Denis Zakaria und Miro Muheim aufpassen.