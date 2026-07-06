Donald Trump äußert sich zu Star des FC Bayern

Philipp Heinemann 06.07.2026 • 07:33 Uhr Harry Kane begeistert mittlerweile sogar den US-Präsidenten Donald Trump. Was wiederum Thomas Tuchel zum Scherzen animiert.

Harry Kane hat mit seiner Vorstellung bei Englands WM-Thriller gegen Mexiko einen neuen Fan gewonnen. Der Superstar der Three Lions erhielt nach der Partie ein Lob von US-Präsident Donald Trump.

„Harry Kane von England ist ein TOLLER Spieler!!!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Kane hatte beim 3:2-Erfolg gegen den Co-Gastgeber den entscheidenden Treffer per Elfmeter erzielt. Er steht nun bei 81 Torbeteiligungen in 63 Saisoneinsätzen für England und den FC Bayern.

Kane sorgt für WM-Kuriosum

Kurios: Gegen Mexiko verursachte er allerdings auch einen Strafstoß für den Gegner – und wurde damit zum ersten Spieler der WM-Geschichte seit 1966, der sowohl vom Punkt traf als auch einen Gegenspieler an den Punkt schickte.

Ein weiterer ungewöhnlicher Randaspekt zu einer irren Partie: Thomas Tuchel scherzte nach der Partie, dass Kane nun seinen Einfluss auf Trump gelten machen könnte.

Ob sein Stürmer beim US-Präsidenten um eine Aufhebung der Sperre gegen den mit Rot vom Platz gestellten Jarell Quansah bitten solle, wurde der englische Nationaltrainer gefragt: „Vielleicht“, meinte Tuchel lächelnd.