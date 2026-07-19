WM-Finale: Messi bricht nächsten Rekord

SID 19.07.2026 • 21:14 Uhr Lionel Messi bricht mit seinem Einsatz im WM-Finale einen weiteren Rekord. Zudem zieht er bei einer anderen Statistik mit dem Brasilianer Cafú gleich.

Lionel Messi ist der zweite Spieler in der Fußball-Geschichte, der in drei WM-Finals zum Einsatz gekommen ist. Nach 2014 (0:1 n.V. gegen Deutschland) und 2022 (4:2 i.E. gegen Frankreich) stand er auch beim Anpfiff des Spiels zwischen Argentinien und Spanien (JETZT im LIVETICKER) am Sonntagabend in den USA auf dem Platz.

Als einziger Spieler zuvor hatte dies der Brasilianer Cafú geschafft, der 1994, 1998 und 2002 um den WM-Titel spielte.

Messi hält zudem die Rekorde für die meisten Teilnahmen an WM-Endrunden (6, geteilt mit Cristiano Ronaldo und Guillermo Ochoa), die meisten Spiele (34) und die meisten Siege (23 bis zum Finale).

Messi ältester Feldspieler in einem WM-Finale

Zudem ist der 39-Jährige seit Sonntag der älteste Feldspieler in einem WM-Finale. In der „ewigen“ Torjägerliste liegt er auf Platz zwei (21 Tore bis zum Finale) hinter dem Franzosen Kylian Mbappé (22).

„Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass noch einmal jemand in drei WM-Finals spielt und empfinde es als Ehre, dass ich der einzige Fußballer bin, dem das gelang“, hatte Cafú nach dem Titelgewinn 2002 gesagt.