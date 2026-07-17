WM 2026: Irre Serie geht nach 44 Jahren weiter

SID 17.07.2026 • 07:24 Uhr Seit 44 Jahren stand in jedem WM-Finale mindestens ein Spieler der Nerazzurri. Bis zuletzt teilte sich Inter diese Serie mit dem FC Bayern.

Von 1982 bis 2026, von Madrid bis nach East Rutherford: Wenn am Sonntag im MetLife Stadium das WM-Finale steigt, dann findet auch eine bemerkenswerte Rekordserie ihre Fortsetzung. Zum zwölften Mal in Folge steht mindestens ein Profi von Inter Mailand im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Lautaro Martínez trifft mit Argentinien auf Spanien – und der Stürmer hatte selbst einigen Anteil am Finaleinzug seines Teams. Im Halbfinale gegen England traf er in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg, schon im Viertelfinale gegen die Schweiz (3:1 n.V.) hatte er für den Endstand gesorgt.

Inter hängt in dieser Statistik nun auch den FC Bayern ab, denn bis 2022 hatten sich beide Klubs die Rekordserie geteilt – auch Bayern-Profis waren seit dem Finale von 1982 in Madrid stets dabei gewesen. Durch das Halbfinal-Aus von Harry Kane mit England sowie von Michael Olise und Dayot Upamecano mit Frankreich endete der Lauf für die Münchner nun aber.

Die Chancen für Inter auf eine weitere „Finalteilnahme“ waren zu Beginn des Turniers übrigens überschaubar – zumindest statistisch: Italien hatte sich zum dritten Mal in Folge nicht für die WM qualifiziert, und von den insgesamt 1248 Profis bei der Endrunde standen lediglich sieben bei den Nerazzurri unter Vertrag.

Inters Finalteilnehmer seit 1982 im Überblick:

1982: Giuseppe Bergomi, Alessandro Altobelli, Gabriele Oriali (alle Italien)

1986: Karl-Heinz Rummenigge (Deutschland)

1990: Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann (alle Deutschland)

1994: Nicola Berti (Italien)

1998: Ronaldo (Brasilien), Youri Djorkaeff (Frankreich)

2002: Ronaldo (Brasilien)

2006: Marco Materazzi (Italien)

2010: Wesley Sneijder (Niederlande)

2014: Rodrigo Palacio (Argentinien)

2018: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (beide Kroatien)

2022: Lautaro Martínez (Argentinien)