Eklat nach WM-Finale: Argentinien-Star brennen die Sicherungen durch!

Julius Schamburg 20.07.2026 • 00:37 Uhr Leandro Paredes brennen nach dem verlorenen WM-Finale komplett die Sicherungen durch. Der Argentinier verliert die Nerven und geht auf gleich zwei Gegenspieler los.

Argentiniens Leandro Paredes sind nach dem verlorenem WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) völlig die Sicherungen durchgebrannt!

Nach dem Abpfiff kam es zu leichten Rudelbildungen und Paredes stürmte auf Eric García zu und packte ihm mit der rechten Hand mehr als unsanft am Hals.

Sofort schritten Betreuer und Mitspieler ein, um Paredes zurückzuhalten. Neben Co-Trainer Walter Samuel versuchte auch Argentinien-Coach Lionel Scaloni, zu schlichten. „Die Rolle von Scaloni ist übrigens sehr gut. Der kommt gleich rein, beruhigt die Situation“, sagte Mats Hummels bei MagentaTV.

Nach Final-Pleite: Paredes geht auf Gavi los

Doch dieser war immer noch mächtig aufgebracht. Paredes knöpfte sich in der Folge Gavi vor, der gerade von Thiago Almada zu Boden gerissen worden war, langte ihm erst ins Gesicht und schlug dann noch einmal zu. Danach stieß Paredes den Youngster vom FC Barcelona erneut zu Boden.

Hitzkopf Paredes war kaum noch zu beruhigen. Was den 32-Jährigen dermaßen in Aufruhr versetzte, war zunächst noch nicht bekannt.

Es dauerte ein wenig, ehe sich die Gemüter wieder beruhigten. „Da sind Sicherungen durchgeknallt am Ende“, sagte Expertin Tabea Kemme.

Hummels: „Es ist kurz eskaliert“

„Die Aktion ist nicht okay“, wurde Thomas Müller deutlich. Kemme fragte sich: „Was knallt da in dem Moment durch?“ Hummels meinte: „Es ist kurz eskaliert, aber wirklich sehr kurz.“

Überhaupt hatte Paredes Glück, dass er von Schiedsrichter Slavko Vincic nicht schon während des Spiels vom Platz gestellt wurde.

Vincic zeigt Paredes nach Ausraster glatt Rot

In der 52. Minute wurde der zur Halbzeit eingewechselte Mittelfeldspieler von Vincic verwarnt. In der Folge leistete er sich immer wieder kleine Fouls und Nickeligkeiten, diskutierte mit Gegenspielern und dem Unparteiischen.