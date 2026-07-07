Emotionaler Jubel nach Schock-Szene

Johannes Behm 07.07.2026 • 08:27 Uhr Belgiens Amadou Onana verletzt sich gegen die USA wohl schwer. Dennoch nimmt er in der Halbzeit entscheidend Einfluss - und sein Mitspieler Romelu Lukaku denkt nach seinem Tor an ihn.

Belgiens 4:1-Triumph gegen die Co-Gastgeber aus den USA wurde von einer offenbar schwerwiegenden Verletzung überschattet. Belgiens Mittelfeld-Anker Amadou Onana musste bereits nach 21 Minuten ausgewechselt werden, weil er sich in einem Zweikampf mit Christian Pulisic (17.) das Knie verdreht hatte.

Onana, der in der Hoffenheim-Jugend ausgebildet wurde, hatte nach einer ersten Behandlung des belgischen Ärzteteams immerhin noch aus eigener Kraft den Platz verlassen können, dann jedoch nach kurzem Kabinenaufenthalt nur noch von der Bank aus helfen können.

Nach dem vorentscheidenden vierten belgischen Treffer (90.+3) jubelte der 33 Jahre alte Torschütze Romelu Lukaku demonstrativ mit dem Trikot mit der Nummer 24, das normalerweise Onana trägt. Der 24-Jährige war nach seiner Auswechslung wohl allerdings nicht untätig geblieben, sondern soll eine emotionale Ansprache in der Halbzeit gehalten haben.

„Wir haben heute für ihn gespielt“

„Amadou hat in der Halbzeitpause eine Ansprache an die Mannschaft gehalten. Was er gesagt hat, behalte ich für uns. Aber es war eine Botschaft, die von Herzen kam. Wir haben heute für ihn gespielt“, erklärte Mitspieler Nicolas Raskin nach dem Einzug ins Viertelfinale.

„Die Lage ist ernst“, ordnete Trainer Rudi Garcia die Situation ein. Der Franzose ging von einer ernsthaften Verletzung bei Onana, der auf Vereinsebene bei Aston Villa spielt, aus. „Wir warten noch auf die Untersuchungsergebnisse. Aber es sind keine guten Nachrichten. Weder für ihn noch für den Rest unserer WM“, berichtete Garcia.