Endet die bemerkenswerte WM-Serie des FC Bayern?

Daniel Höhn 14.07.2026 • 12:43 Uhr Gewinnt Frankreich am Dienstagabend nicht gegen Spanien, droht eine unglaubliche WM-Serie des FC Bayern zu reißen.

Das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wird auch der FC Bayern sehr intensiv verfolgen. Eine unfassbare WM-Serie droht zu reißen.

Seit 1982 stand immer mindestens ein Profi des Rekordmeisters im WM-Finale. Sollte Frankreich scheitern, wären auch Dayot Upamecano und Michael Olise raus. Somit hätte nur noch Harry Kane mit England am Mittwoch gegen Argentinien (ab 21 Uhr im LIVETICKER) die Chance auf das Endspiel.

WM: Seit 1982 immer ein Spieler des FC Bayern im Finale

Das letzte Finale ohne Münchner Beteiligung fand 1978 statt, als Argentinien 3:1 gegen die Niederlande siegte. Vier Jahre später waren es Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge und Wolfgang Dremmler, die mit der DFB-Auswahl gegen Italien 1:3 verloren.

1986 spielten beim 2:3 gegen Argentinien Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß und Norbert Eder bei der deutschen Mannschaft. Beim Titelgewinn 1990 in Italien waren beim 1:0 über Argentinien Klaus Augenthaler, Stefan Reuter und Jürgen Kohler vom FCB mit dabei.

Bei der WM 1994 war es schon knapp. Nur Jorginho war für Brasiliens Triumph aus Münchner Sicht mit dabei. 1998 rettete Bixente Lizarazu die Serie der Münchner, während 2002 beim 0:2 gegen Brasilien mit Oliver Kahn, Thomas Linke und Jens Jeremies ein Münchner Trio am Start war.

Gleich sieben Bayern-Stars 2014 Weltmeister

2006 war es wieder knapper. Einzig Willy Sagnol stand auf dem Finalrasen von Berlin. 2010 spielten die Bayern Mark van Bommel, Arjen Robben und Edson Braafheid im Endspiel gegen Spanien.

Beim deutschen Triumph 2014 waren gleich sieben Bayern-Spieler dabei. Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jérôme Boateng und Manuel Neuer sicherten den 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Argentinien.