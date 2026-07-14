England-Argentinien: Atlantas Polizei rüstet auf

SID 14.07.2026 • 02:04 Uhr Vor dem Duell der beiden Rivalen verschärft die Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen.

Im Vorfeld des WM-Halbfinals zwischen den Rivalen England und Argentinien am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) verschärft die Polizei in Atlanta die Sicherheitsvorkehrungen. „Während sich Atlanta (…) vorbereitet und eine wachsende Zahl von Besuchern empfängt, hat das Atlanta Police Department seine Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit im gesamten Stadtgebiet verstärkt“, hieß es in einer Erklärung, die dem Portal The Athletic vorliegt.

Bereits bei Englands Erfolg im Viertelfinale in Miami gegen Norwegen war es zu Auseinandersetzungen zwischen britischen und argentinischen Fans gekommen. Die große Rivalität ist in der Historie begründet. 1982 hatte die argentinische Militärjunta die Falklandinseln besetzt, die seit 1833 von den Briten verwaltet wurden. Nur 74 Tage dauerte der Krieg, dann waren die Besatzer geschlagen und über 900 Menschen tot – mehr als doppelt so viele Argentinier wie Briten.

Im Viertelfinale der WM 1986 trafen beide aufeinander, damals siegte Argentinien dank Diego Maradona. „Die Hand Gottes“ und das Traumsolo über 60 Metern sind ein Stück Fußballgeschichte. Auch bei späteren Duellen ging es hitzig zu.