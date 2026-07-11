WM heute live: England vs. Norwegen im TV, Stream und Ticker

SPORT1 11.07.2026 • 20:00 Uhr Am späten Samstagabend treffen im Viertelfinale der WM England und Norwegen aufeinander. Es ist auch das Duell der Torjäger Harry Kane gegen Erling Haaland. SPORT1 zeigt, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

Im Viertelfinal-Duell zwischen England und Norwegen am späten Samstagabend (ab 23 Uhr im LIVETICKER) entscheidet sich, wer in ein WM-Halbfinale gegen Argentinien oder die Schweiz einzieht. Das Spiel ist ausschließlich bei MagentaTV zu sehen.

Die Norweger warfen im Achtelfinale Rekordweltmeister Brasilien aus dem Turnier (2:1), während die Three Lions Co-Gastgeber Mexiko mit 3:2 eliminierten.

WM: So können Sie England – Norwegen heute live verfolgen

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Die Partie ist nicht im Free-TV zu sehen – ebenso wie das in der späten Nacht folgende Duell zwischen der Schweiz und Argentinien.

WM-Kracher heute: Es ist auch Kane vs. Haaland

Die Partie wird auch ein Duell der Tormaschinen: Harry Kane (sechs Tore) trifft auf Erling Haaland (sieben). Wer darf auch nach dem Viertelfinale weiter auf Torejagd gehen?

Den Druck schob Haaland elegant seinem Geburtsland zu. „Es gibt einige klare Favoriten – und England gehört dazu“, sagte er bei einem Pressetermin im Vorfeld des Viertelfinals am Samstag in Miami. Dagegen sei es „selbst für mich überraschend“, dass die verhältnismäßig kleine Fußballnation Norwegen so weit gekommen ist, betonte der in Leeds geborene 25-Jährige, der sieben der zwölf Tore seines Teams erzielt hat.

Tuchel lobt sich für Rolle im Kane-Poker

Von Haalands Qualitäten schwärmt Englands Trainer Thomas Tuchel schon seit Jahren, jetzt aber will er den Höhenflug der Norweger stoppen – und setzt dabei auf Kane. Englands Kapitän sei „in der Form seines Lebens“, lobte Tuchel, und erinnerte sich an seine Zeit als Trainer des FC Bayern.

2023 half er, den Torjäger nach München zu locken, „ich bin noch immer froh, dass ich damals den Kampf gekämpft und ihn zu den Bayern gebracht habe“, sagte Tuchel während der WM: „Das war der richtige Schritt, dort hat er die Siegermentalität gelernt.“

In einer hochkarätig besetzten Mannschaft ragt Kane nochmals heraus. Er erzielt nicht nur Tore – aktuell steht er bei sechs – nein, wie in München ist er auch fürs Kombinationsspiel enorm wichtig und verteidigt mitunter auch im eigenen Strafraum resolut. Zudem nutzt Kane seine Chancen eiskalt – wie auch Haaland.

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