WM 2026: Medien berichten von acht positiven Doping-Tests

SID 03.07.2026 • 17:40 Uhr Bei WM-Teilnehmer Tunesien sorgen acht positive Tests für Aufsehen. Kontaminiertes Fleisch soll verantwortlich sein.

Acht Spieler des WM-Teilnehmers Tunesien sind bei Dopingkontrollen während der Endrunde in Nordamerika offenbar positiv auf Clenbuterol getestet worden. Das berichten englische Medien. Weder der Fußball-Weltverband FIFA noch der tunesische Verband haben die Meldung bisher kommentiert.

WM 2026: Kontaminiertes Fleisch wohl verantwortlich