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WM 2026: Medien berichten von acht positiven Doping-Tests

Medien: Positive Doping-Tests bei WM

Bei WM-Teilnehmer Tunesien sorgen acht positive Tests für Aufsehen. Kontaminiertes Fleisch soll verantwortlich sein.
Ellyes Skhiri erlebt mit Tunesien eine WM zum Vergessen. Im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande kommt es für den unglücklichen Frankfurt-Profi sogar noch dicker.
SID
Bei WM-Teilnehmer Tunesien sorgen acht positive Tests für Aufsehen. Kontaminiertes Fleisch soll verantwortlich sein.

Acht Spieler des WM-Teilnehmers Tunesien sind bei Dopingkontrollen während der Endrunde in Nordamerika offenbar positiv auf Clenbuterol getestet worden. Das berichten englische Medien. Weder der Fußball-Weltverband FIFA noch der tunesische Verband haben die Meldung bisher kommentiert.

WM 2026: Kontaminiertes Fleisch wohl verantwortlich

Angeblich drohen keine Konsequenzen, da davon ausgegangen wird, dass die Spieler das Dopingmittel über kontaminiertes Fleisch in ihrem Teamquartier in Mexiko aufgenommen haben. Tunesien war nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden.

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