WM 2026: Medien berichten von acht positiven Doping-Tests

Acht Spieler des WM-Teilnehmers Tunesien sind bei Dopingkontrollen während der Endrunde in Nordamerika offenbar positiv auf Clenbuterol getestet worden. Das berichten englische Medien. Weder der Fußball-Weltverband FIFA noch der tunesische Verband haben die Meldung bisher kommentiert.
Medien: Positive Doping-Tests bei WM
Bei WM-Teilnehmer Tunesien sorgen acht positive Tests für Aufsehen. Kontaminiertes Fleisch soll verantwortlich sein.
WM 2026: Kontaminiertes Fleisch wohl verantwortlich
Angeblich drohen keine Konsequenzen, da davon ausgegangen wird, dass die Spieler das Dopingmittel über kontaminiertes Fleisch in ihrem Teamquartier in Mexiko aufgenommen haben. Tunesien war nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden.