"Er ist eine Legende": Mitspieler huldigen Messi

SID 07.07.2026 • 21:46 Uhr Nach dem Einzug ins WM-Viertelfinale überschlagen sich die Argentinier mit Lob für ihren Superstar Lionel Messi.

Erst trugen sie ihre Nummer 10 auf Händen durch die Arena, dann huldigten Argentiniens Spieler ihrem Superstar mit ganz viel Pathos. „Ehrlich gesagt gibt es kaum noch Worte, um ihn zu beschreiben“, sagte Julian Alvarez nach der furiosen Aufholjagd beim 3:2 (0:1) im WM-Achtelfinale gegen Ägypten. 0:2 hatte der Titelverteidiger bis kurz vor dem Ende zurückgelegen – dann schlug Argentinien angeführt von Messi zurück.

Zunächst bereitete der 39 Jahre alte Angreifer den Anschlusstreffer durch Cristian Romero (79.) mustergültig vor. Vier Minuten später besorgte Messi mit seinem 21. WM-Tor im 31. WM-Spiel den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Enzo Fernández die Partie in der Nachspielzeit komplett drehte (90.+2). Für Messi war es das neunte WM-Spiel hintereinander, in dem er traf. Zudem bedeutete der 125. Länderspieltreffer sein achtes Tor im laufenden Turnier. Messis verschossener Elfmeter beim Stand von 0:1 in der ersten Halbzeit? Geschenkt.

„Die WM, die er spielt, ist unglaublich“, schwärmte Alvarez: „Wir versuchen, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen und jeden Moment an seiner Seite zu genießen. Wir sind ihm auch dankbar für alles, was er für uns tut, und auch für seine Art im Umgang mit uns. Er ist eine Legende. Er ist der beste Spieler der Welt – der Geschichte.“