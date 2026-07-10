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Erstes Gegentor für Spanien-Keeper Simón nach 649 WM-Minuten

Erstes Gegentor für Spanien-Keeper Simón nach 649 WM-Minuten

Der Torhüter von Athletic Bilbao hatte während der WM den Uralt-Rekord des Italieners Walter Zenga verbessert.
Unai Simón ist Spaniens Rückhalt
Unai Simón ist Spaniens Rückhalt
© AFP/SID/Paul ELLIS
SID
Der Torhüter von Athletic Bilbao hatte während der WM den Uralt-Rekord des Italieners Walter Zenga verbessert.

Die WM-Rekordserie von Spaniens Nationaltorhüter Unai Simón ist nach 649 Minuten gerissen. Im Viertelfinale in Los Angeles gegen Belgien kassierte der Europameister von 2024 in der 41. Minute das 1:1 durch Charles De Ketelaere.

Den vorherigen Rekord hielt der Italiener Walter Zenga, der bei der WM 1990 im eigenen Land 517 Minuten ohne Gegentreffer geblieben war. Simón übernahm den Rekord im Gruppenspiel gegen Österreich.

Letztmals auf der WM-Bühne überwunden wurde Simón zuvor vom Japaner Ao Tanaka beim 1:2 in der Vorrunde der WM 2022. Während seiner erfolgreichen Serie hatte Simón bis zum Spiel gegen Belgien lediglich in einem Elfmeterschießen hinter sich greifen müssen.

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